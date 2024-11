Alfonso Arús señala lo que no cuadra sobre el embarazo de Isa Pantoja y es realmente significativo

El posado de Isa Pantoja presumiendo de su barriga de dos meses en la portada de Lecturas ha dado mucho que hablar desde su publicación este miércoles. Y Alfonso Arús no ha tardado en pronunciarse sobre su última exclusiva en la que se pronuncia sobre la llegada de este nuevo miembro de la familia. Así, el presentador de 'Aruseros' terminó señalando un importante detalle que no le encaja sobre el embarazo y que pone en duda la versión de la televisiva.

"Tenía muchas ganas de anunciaros que vamos a ser papás. Lo digo y no me lo creo todavía, estamos locos de felicidad", aseguraba la hija de Isabel Pantoja en un vídeo de sus redes sociales que 'Aruseros' rescató este jueves. Y aunque en su reciente entrevista para Lecturas, la pareja de Asraf Beno se ha sincerado sobre cómo decidieron dar el paso de convertirse en padres en septiembre, el presentador de La Sexta cuestionó abiertamente desde su programa el estado de Isa.

Alfonso Arús cuestiona el estado de Isa Pantoja: "No se corresponde con un embarazo"

Tras ver las imágenes en las que la televisiva celebraba estar "contentísima", Alfonso Arús se dirigía directo a la audiencia con media sonrisa. "Bueno, pues mira, ahí está su felicidad", señalaba el conductor del matinal de La Sexta antes de poner en entredicho la versión de Isa Pantoja. "Yo sigo pensando que el volumen de la barriga de la portada no se corresponde a un embarazo de dos meses", apuntó el periodista generando debate en la mesa de colaboradores

Angie Cárdenas, sin embargo, puso el foco en otra cuestión de todo el revuelo mediático que no le acababa de convencer. "Yo, lo que no entiendo es por qué se ha adelantado tanto a anunciar este embarazo porque normalmente es a los cuatro meses cuando el médico te dice que todo está bien", explicó la colaboradora de 'Aruseros'.

Pero Alfonso Arús estaba dispuesto a seguir profundizando sobre su teoría del tiempo real que la hija de Isabel Pantoja lleva en cinta. "Yo juraría que igual es una pose, ¿no? Hablo del volumen. Yo si no sé de los meses que está, a mí me parece que está de más", insistió el presentador. Aún así, sus colaboradoras no tardaron en explicar que, cuando una madre no es primeriza, la barriga tiende a mostrarse antes de lo normal.

Isa Pantoja: "Ahora nadie me va a juzgar, todo el mundo me va a decir enhorabuena"

Dudas a un lado sobre si Isa Pantoja y Asraf Beno concibieron a su primer hijo juntos en septiembre o no, parece que la colaboradora de 'Vamos a ver' está más que entusiasmada por el momento de su vida en el que llega esta nueva vida. "Quiero experimentar qué es estar embarazada y que la gente se alegre por ti, pero de verdad. Ahora nadie me va a juzgar, al contrario, todo el mundo me va a decir enhorabuena y necesito un poquito de esto", aseguró la televisiva en su entrevista para Lecturas.