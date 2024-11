Alfonso Arús se ve apartado como presentador de 'Aruseros' en La Sexta por este motivo de fuerza

Este jueves, 7 de noviembre, los espectadores de 'Aruser@s' se ha sorprendido al no ver a Alfonso Arús al frente del programa matinal de La Sexta. Su puesto lo ocupaba Marc Llobet, el encargado de dar los titulares relacionados con la actualidad. Pero, en esta ocasión, se ha visto obligado a ponerse al frente del magacín.

"Muy buenos días, siete de la mañana en punto. Hora menos en Canarias. Hasta las 11 en punto en La Sexta para compartir en directo toda la información, toda la actualidad, también con nuestro equipo titular, encabezado con Angie Cárdenas", comenzaba Marc Llobet, para proceder a presentar a todos los colaboradores del espacio.

Tras esta presentación, el presentador sustituto se dirigía a Alfonso Arús, que se encontraba sentado en su posición de siempre: "Y, también, pero sin voz, está con nosotros el jefe, Alfonso". Debido a un problema de salud relacionado con la voz, el comunicador se veía imposibilitado para conducir el programa, pero no para ausentarse. Por ello, su mujer, Angie, tomaba el mando para dar paso a los titulares del día.

Una afonía imposibilita a Alfonso Arús para presentar 'Aruser@s'

"Gracias, Marc Llobet", comentaba Angie Cárdenas. "No abuséis de mí", se escuchaba decir a presentador habitual, aunque con muy poca voz. Esto llevaba a su mujer a tirar de ironía para bromear con la surrealista situación: "Soy la mujer más envidiada del mundo, porque poder tener a un marido callado… Esto no tiene precio".

Ya hace unos días, Alfonso Arús reconocía en 'Aruser@s' que se estaba empezando a quedar afónico. "Contagiadora oficial de virus", le espetó a Angie, ya que su mujer ya estuvo afónica en días anteriores. "Con el culito al aire has dormido esta noche", le reprochaba ella. "No ha funcionado nada. Tengo el culo como un colador y no funciona", sentenció el presentador el pasado martes.