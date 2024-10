El rostro de 'Aruseros' que da el salto a 'En boca de todos' tras su polémico despido

'En boca de todos' ha estrenado este lunes 28 de octubre su nuevo horario en Cuatro y lo ha hecho con un nuevo fichaje entre sus filas. Y es que el programa que presenta Nacho Abad ha estrenado nueva reportera: Alba Sánchez, quien fuera colaboradora de 'Aruseros' hasta la temporada pasada.

Así, después de fichar hace unas semanas a José María Fernández, reportero de 'Mañaneros' tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero, ahora 'En boca de todos' ha incorporado a la que fue una de las caras más emblemáticas del programa que presenta Alfonso Arús en las mañanas de La Sexta.

Alba Sánchez ha debutado este lunes como reportera de 'En boca de todos' desde el Congreso de los Diputados dando la última hora en torno al caso de Íñigo Errejón y donde este lunes se iba a reunir Yolanda Díaz con todo el grupo de Sumar.

Un estreno que como decimos ha coincidido con el nuevo horario de 'En boca de todos', que tras su línea ascendente de audiencias ha llevado a Mediaset a ampliar el programa de Nacho Abad en una hora pasando a durar de 10:30 de la mañana hasta las 14:00 horas adelantándose así al inicio de su particular rival, 'Al rojo vivo'.

Alba Sánchez, nueva reportera de 'En boca de todos' tras denunciar su despido en 'Aruseros'

Cabe recordar que Alba Sánchez, quien también ha participado recientemente y de forma esporádica en el programa 'L'altaveu' que presenta Danae Boronat en La 2 en Cataluña, denunció el pasado mes de julio que había sido despedida por sorpresa de 'Aruseros' en La Sexta después de que le hubieran dicho que si seguiría.

"¡Gracias por acompañarnos en esta aventura maravillosa una temporada más! Es un privilegio poder explicaros cositas desde este plató. A partir del 26 de agosto, si quieres, volvemos a madrugar juntos", llegó a escribir Alba Sánchez en su cuenta de Instagram cuando el formato se fue de vacaciones.

Finalmente, a mediados de julio, Alba Sánchez aclaraba en un perfil de Linkedin que al final no seguiría en 'Aruseros'. Y posteriormente explicó lo sucedido en El Periódico. "Fue una sorpresa. Recibí la noticia estando de vacaciones y me costó digerirla. Han sido cinco años intensos, muy bonitos y divertidos pero, sobre todo, cinco años en los que me he dejado la piel. Me entristece tener que irme de esta manera, pero estoy orgullosa de cómo he crecido. Afronto el futuro con fuerza e ilusión", comentaba la periodista.