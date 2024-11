A Lolita Flores le tiran de la lengua y termina diciendo lo que piensa de Isa Pantoja: "Denunciable"

Han pasado dos semanas desde que Isa Pantoja desgarrara a todos con su testimonio en 'De Viernes'. Unas palabras que han provocado que todo el mundo se haya pronunciado. La última en manifestarse ha sido Lolita Flores aprovechando su visita al espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Cabe recordar que durante años Lolita Flores e Isabel Pantoja fueron amigas, aunque su relación se rompió cuando Paquirri dejó a la actriz y cantante por la tonadillera. Y pese a ello, cuando a Lolita le han preguntado por Isabel Pantoja, la hija de Lola Flores nunca ha tenido reparos en dar la cara por ella como madre.

"¿Viste a Isa Pantoja en nuestro programa?", le preguntaba Ángela Portero. "Vi un trozo. Pero yo en esa época ya no estaba con Isabel. Yo conocí a Isa muy chiquitita, con dos o tres años en la época de María del Monte y luego de Diego Gómez", aseveraba ella. "Entonces la conociste antes que su abuela", apostillaba Ángela. "Pues posiblemente", reconocía Lolita después de que Isa Pantoja ya contara que no conoció a su abuela ni a su tío hasta que ella tenía 4 o 5 años.

Tras ello, Ángela Portero incidía en saber qué opinaba Lolita del testimonio de Isa. "Aunque no estuvieras ni lo vivieras, escuchando el testimonio yo que sé cómo sois los Flores y tú que matas por tus hijos...", le trataba de sonsacar la colaboradora. "Si todo lo que Isa cuenta es verdad, que yo no dudo que Isa mienta en esas cosas, si todo lo que ella ha contado es verdad me parece algo horrible, me parece denunciable pero yo no soy nadie para meterme en la vida de nadie. Isa tiene una madre y tiene una familia aunque no se hable con su madre", sentenciaba Lolita al respecto.

"¿Tú te hablas ahora con Isabel Pantoja? Y si hablarais, ¿hablaríais de esto?", le cuestionaba Ángela Portero. "Yo no. Yo la última vez que le mandé un mensaje fue por la muerte de su madre, doña Ana, porque la conocí y la tenía cariño, y porque ella el día que murió mi madre estuvo muchas horas conmigo y esas cosas se agradecen y le mandé un mensaje y me contestó", aclaraba Lolita.

"Pero yo no me puedo meter en camisas de once varas ni en vidas ajenas porque yo no he estado allí. Yo en el momento en el que Isabel se fue a Marbella yo seguí con mi vida, la llamé un par de veces y me lo cogía Agustín y no me la pasaban, luego me lo cogía Julián Muñoz y no me la ponían. Mi hija tuvo un accidente de coche y a mí no me llamó nadie, a mi me operaron del cáncer de útero y recibí un mensaje por parte de Chelo García-Cortés y ya está por lo que no hay relación", añadía.

Lolita Flores, clara y rotunda sobre el testimonio de Isa Pantoja: "Yo la creo"

Tras ello, Lolita Flores insistía en decir que no podía opinar pero le daba todo su apoyo a Isa Pantoja. "Yo no puedo hablar de lo que no he vivido, yo solo hablo de lo que he vivido. Y por supuesto que yo a Isa la creo, ¿Qué su madre tendría que haber puesto medios? Yo como madre hubiera puesto medios pero yo no soy Isabel Pantoja ni Isabel Pantoja es Lolita", concluía.

Por último, cuando Terelu Campos le preguntaba que creía ella que le ha podido pasar a Isabel Pantoja para estar tan encerrada en sí misma y ser todo lo contrario a lo que ella conoció, Lolita no se lo pensaba. "Yo no lo sé. Las cabezas de la gente caminan solas. Yo no me puedo meter en el pensamiento de nadie, cada uno se maneja como nadie. Quizás le haya afectado la cárcel, la muerte de su madre. Si ella me llamara para pedirle ayuda yo se la daría pero no puedo opinar de algo que no conozco, no la he vuelto a ver ni lo que hace con su vida. No sé nada, no sé si está bien o no. Yo no tengo nada en contra de Isabel, lo que pasó pasó cuando yo tenía 22 años", terminaba diciendo.