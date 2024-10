Toñi Moreno da sentencia sin rodeos a Isa Pantoja y señala el papel de María del Monte en el caso

Si hay un tema que está acaparando titulares día tras día ese es el desgarrador relato de Isa Pantoja en el programa 'De Viernes', de Telecinco. Cuando parecía que su visita al programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona iba a ser un puro trámite en el que hablar por enésima vez de la familia Pantoja y sus desavenencias con su madre Isabel Pantoja; y con su hermano Kiko Rivera, lo cierto es que tanto los colaboradores como la audiencia se quedó perpleja con lo sucedido.

La mujer de Asraf, llamada artísticamente Isa P. o la "Reina del hielo", sorprendió a todos los presentes cuando confesó varios de los durísimos episodios que tuvo que vivir en su adolescencia. Entre ellos, el que sufrió por parte de su hermano y que confirmaba Aguasantas, exnovia de Manuel Bollo, el primo de Isa Pantoja, cuando sucedieron los hechos: "Empiezan a discutir, la despiertan porque estaba dormida, ella echa a correr y Kiko va tras ella. Me dicen que la ha puesto casi desnuda y que, con una manguera, ha empezado a echarle agua (...) y mientras le hacía esto, supuestamente le gritaba sucia".

De todo ello hemos querido preguntar a Toñi Moreno, que ha acudido como invitada al South International Series Festival. La presentadora de Canal Sur, amiga íntima de María del Monte, madrina de Isa Pantoja, dio su opinión al respecto vía Instagram y ha querido ampliar su opinión en exclusiva en El Televisero. ¿Qué mensaje le envió a Chabelita tras ver la entrevista? ¿Cuál es el deseo de la presentadora con respecto a la tonadillera, Isabel Pantoja? ¡Nos responde a todo!

Toñi Moreno, desatas el furor con tu frase icónica...

TOÑI - Pero yo no lo he organizado, no lo he planificado, es una cosa maravillosa. Yo voy por la calle y la gente me dice "Dile a mi madre que es una persona maravillosa". Voy a empezar a cobrar, ya lo digo (risas). Esta es la frase que me va a perseguir toda la vida, afortunadamente, porque es un programa fantástico. Estoy por registrarla.

Te vemos en el South Festival, cuéntanos qué expectativas tienes...

TOÑI - Pues mira, me han invitado, me siento un poco intrusa, porque ni soy actriz, ni soy productora, ni soy presentadora, soy una humilde presentadora de televisión. Voy a dar paso a un vídeo sobre las series que se hacen en Andalucía donde reflejan de alguna manera quiénes somos los andaluces, cómo sentimos, la buena producción de Andalucía... Y para eso vengo. Pero estoy encantada de que se organice un festival como este. Mira la cantidad de gente que hay, de actrices, de actores maravillosos, veo a María Adánez, que se le va a dar hoy el premio, es la fiesta del cine y de las series.

Toñi, te has pronunciado sobre la polémica de Isa Pantoja y tú que eres muy amiga de María del Monte, ¿cómo ves el asunto?

TOÑI - Sí, hombre, María del Monte es muy amiga mía, pero María no tiene nada que ver con esta historia. Yo le he puesto un mensaje a Isa, porque le tengo muchísimo cariño, coincidíamos en los pasillos de Telecinco, la adoro, es una niña fantástica y la verdad es que vi la entrevista y yo lloré mucho con esa entrevista, porque había mucha verdad en su cara. Le dije 'Tienes todo mi cariño'. Me parece que es muy doloroso lo que ha hecho. Y dar ese paso... creo que es un paso muy duro. Decir 'tengo que romper una situación que me hace mal'. Hay mucho dolor en esta niña y a mí me convenció y me rompió. Ella sabe lo que yo siento por ella y sabe que le he mandado un mensaje muy cariñoso.

Se nos ponían los pelos de punta escuchando esas declaraciones porque al final hablar de la familia siempre es muy complicado.

TOÑI - Pues sí, lo que deseo es que Isabel, la verdad es que estoy opinando, nunca opino de la vida privada de nadie, pero este caso me ha dejado tocadísima varios días. Ojalá Isabel se acerque en posturas.