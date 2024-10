Aguasantas Vilches hace una imponente revelación sobre el pasado de Isa Pantoja en 'De Viernes'

Fue hace una semana cuando Isa Pantoja nos dejó a todos con el corazón en un puño tras relatar en '¡De viernes!' las humillaciones que ha tenido que soportar por parte de su familia. Ahora, siete después, le ha salido una inesperada defensora, Aguasantas Vilches, quien ha ratificado su testimonio este viernes en el mismo programa de Telecinco.

Junto a la entrevista a Dulce Delapiedra, la que fuera niñera de Isa Pantoja, la exnovia de Manuel Cortés ha querido mostrar su apoyo públicamente a la hija de la tonadillera. Además, no ha dudado en destapar uno de los episodios más bochornosos que tuvo que soportar la joven en Cantora, cuando su hermano, Kiko Rivera, supuestamente la regó con una manguera tras enterarse que había mantenido relaciones sexuales por primera vez.

Aunque la colaboradora de 'Vamos a ver' no quiso recordar aquel traumático momento, Aguasantas sí que lo ha hecho. "(Kiko) empieza a ponerse muy furioso. En aquel momento mi expareja le acompañó y cuando llegan allí empiezan a discutir, levantan a la niña y él se queda en el salón, y llega un momento en el que la niña echa para correr para fuera y Manuel me contó que Kiko había cogido una manguera y la había rociado con ella".

"Mientras Kiko le hacía eso con la manguera a la niña, supuestamente le gritaba 'sucia'. Que tú veas que tu hermano te hace eso en plena noche y frío… saben que es para que lo pases mal", añadía la exnuera de Raquel Bollo.

Aguasantas: "Hace dos años pedí disculpas a Isa"

Además, ha dejado claro que "Isabel no estaba presente, se va. Sabe que le va a hacer algo pero se va, creo que para no saber qué le va a hacer". Aguasantas tuvo un papel muy importante en toda esta historia, ya que fue ella la persona en la que Isa confió para contarle que su novio había estado en casa de Kiko para verla: "Yo lo pasé mal porque siempre tuve la cabeza que si yo no le hubiese confirmado a Kiko nada, no le hubieran hecho eso ese día".

"Hace dos años la pedí disculpas y estoy aquí con su visto bueno", añadió la joven. Aunque según ella, lo peor que le hicieron vino después, "es lo peor que le puedes hacer a una mujer o a una niña, pero le corresponde a ella revelarlo". Fue Dulce la encargada de hacerlo. Al parecer, Isabel Pantoja le cortó a su hija el pelo "a trasquilones" con el objetivo de que "no saliera de casa". "A mí me quitaron de en medio y me echaron a la habitación porque intenté frenarlo", explicó la exniñera.