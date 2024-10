Susanna Griso alza la voz ante lo de Isa Pantoja y da la lección del día con lo que sentencia

Susanna Griso ha hecho un hueco en su apretada agenda para acudir, este jueves 24 de octubre, al estreno de la experiencia inmersiva 'Tomorroland' en Madrid. La presentadora de 'Espejo Público' empatiza mucho con Isa Pantoja, puesto que ella es madre de una niña adoptada, Dorcette, que ya tiene 11 años.

La periodista tiene claro que la pequeña es una más de la familia desde que llegó a España. Por tal motivo no entiende la actitud de Isabel Pantoja con respecto a su hija: "A mí me da mucha pena, porque una niña adoptada que ya tiene, digamos de partida una vulnerabilidad porque ha sufrido un abandono, si a eso le sumas la historia que ella cuenta, que no tengo que discutírsela. Pero entiendo que quienes la han tratado o me han dicho que es algo que ella lleva muy dentro y que le duele desde hace muchos años. Parece desgarrador".

Susanna Griso habla de su hija adoptada: "Para mí los 3 son iguales"

Susanna Griso considera "tremendo" el testimonio de Isa Pantoja, asegurando haberse sentido "abandonada como un perro": "Es dolorosísimo, un segundo trauma". "Y también sobre todo las diferencias entre hermanos, que es algo que yo no puedo concebir. Yo que tengo dos hijos biológicos y una niña adoptada, para mí mis tres hijos son iguales. Jamás nadie ha hecho una diferencia, las cosas que cuentan son tan tremendas que de verdad que me cuesta encajarlas y pensar que alguien es capaz de hacerle eso a una niña".

A la pregunta de los reporteros de Europa Press de si le mandaría un mensaje a la tonadillera, ella reconoce que "no me atrevo a tanto". "Bastante dolor debe tener sabiendo lo que está contando su hija", sentencia la presentadora del magacín matinal de Antena 3.

Susanna Griso tiene dos hijos, Jan y Mireia, fruto de su matrimonio con Carles Torras. Fue en el año 2018 cuando llegó a su vida Dorcette, quien no tardó en convertirse en la muñeca de la familia. Por eso la periodista no entiende cómo alguien puede hacer lo que Isa Pantoja dice que su familia ha hecho con ella, y que cada vez más testimonios ratifican.