Pelayo Díaz increpa a Laura Fa y denuncia "manipulación" en su debut en 'Espejo Público'

El fichaje de Pelayo Díaz en 'Espejo Público' ha llegado en un momento cargado de polémicas para el nuevo colaborador. El diseñador quiso aprovechar su primer día en el espacio conducido por Susanna Griso para contestar a todos sus detractores. Y precisamente, al pronunciarse sobre la gestación subrogada, terminó enfrentándose con Laura Fa, señalándola de lleno por "manipular".

Si bien el diseñador ya acumulaba alguna que otra crítica por sus idas y venidas con Marina Rivers en 'MasterChef Celebrity', la lluvia de críticas llegó tras su aparición en 'Ni que fuéramos'. Las redes no tardaron en condenar la manera en la que se refirió a convertirse en padre a través del proceso de gestación subrogada, pues llegó a preguntarle a Marta Riesco "si tenía algo de suelto" para reunir el dinero.

"No está todo pensado para generar polémica. Hay veces en las que uno, sin quererlo, se mete en el ojo del huracán", comenzó explicando Pelayo Díaz este lunes durante su primera toma de contacto con el plató de 'Espejo Público'. "No sé por qué se le da tanta importancia a las cosas que digo si esa misma gente es la que me acusa de no ser importante. Pónganse ustedes de acuerdo", insistió el diseñador, visiblemente molesto por el revuelo generado.

Pelayo Díaz se revuelve contra todos sus detractores: "Caigo mal a la gente que no es inteligente"

"El problema es que miran milimétricamente todo lo que uno dice, sin darle importancia al contexto de mis palabras. Ahí hay titulares de catedráticos de Twitter que no merecen ni la pena ser contestados", sentenció el nuevo fichaje, buscando apoyo entre sus nuevos compañeros de programa. "Yo no creo que la realidad de Twitter sea la realidad de mi vida, yo no siento que caiga mal a todo el mundo. Caigo mal a la gente que no es inteligente, porque hay que tener inteligencia para entenderme", añadió el antiguo estilista de 'Cámbiame'.

Laura Fa y Pelayo Díaz en 'Espejo Público'

Sin embargo, no encontraría demasiada simpatía por parte de sus nuevas compañeras tras defenderse por todo lo alto de sus detractores "menos inteligentes". Y es que Gema López quiso que se pronunciase explícitamente sobre la controversia de la gestación subrogada y dejase clara su posición al respecto. "En ningún momento he hecho ninguna referencia a la gestación subrogada. Ni en ese momento ni con anterioridad ni otras veces esa misma noche", aclaró Pelayo Díaz.

"Porque esto viene a propósito de mis declaraciones en un programa de cocina sobre mi intención de ser padre. Lo que quiero aclarar es que cuando dije que me faltaba dinero me refería a que, a día de hoy y tal y como están las cosas, para tener una familia se necesita dinero", sentenció el diseñador antes de que Laura Fa le interrumpiese indignada por su falta de sinceridad.

Laura Fa pone en duda la sinceridad de Pelayo en 'Espejo Público': "No me lo creo"

"Estás manipulando", señaló rápidamente la periodista, provocando una desmesurada reacción en el recién estrenado colaborador. "No, no me manipules tú a mí", le increpó Pelayo, decidido a librarse de la sonada polémica. "Estabas hablando de la gestación subrogada", sentenció de forma rotunda Laura Fa. "No, demuéstralo. ¡Demuestra que estaba hablando de eso!", comenzó a exclamar el estilista.

"Hombre, la periodista te estaba preguntando por la gestación subrogada", insistió Fa, decidida a rebatir al polemista. "No, no me pregunta en ningún momento por la gestación subrogada. Antes de poner palabras en mi boca, infórmate, que eres periodista. Me preguntan solo por ser padre", espetó Pelayo Díaz, que no estaba dispuesto a permitir más críticas.

Pero nada parecía convencer a Laura Fa. "Estás reculando por la movida que se ha formado. No me creo que no estés hablando de eso. No me lo creo, pero no pasa nada", aseguraba la colaboradora de 'Espejo Público', mientras el diseñador continuaba justificándose. "Que tú no te lo creas me parece perfecto, pero no digas que yo me estaba refiriendo a eso, cuando no lo estaba haciendo", reiteró Pelayo. Sin embargo, la catalana dejó más que clara su desconfianza en el nuevo fichaje del programa.

"Si yo me refiriera a eso no tendría vergüenza"

"Ahora que dices que no te referías a eso, no me lo creo. Hasta el momento, cuando pensaba que te referías a eso me parecía una desvergonzonería y una cosa muy heavy", señaló la periodista dejando clara su posición con respecto a la gestación subrogada. "Y estoy de acuerdo contigo. Si yo me refiriera a eso no tendría vergüenza, serían unas declaraciones horribles si me refiriese a la gestación subrogada", añadió el tertuliano, acercando posturas con su compañera.

Fue entonces cuando Gema López decidió intervenir, y no precisamente para romper una lanza a favor de Pelayo Díaz. "Estabas hablando de que hoy en día tener un hijo es muy caro, pero lo dice Pelayo, que para la gente es el referente del lujo, de vivir bien, de tener bolsos carísimos...", comenzó señalando la conductora de 'Más Espejo' antes de lanzar su más directa réplica.

"Compramos que no te refieres a la gestación subrogada, pero lo que proyectas es una vida de lujo, a lo mejor no eres el mejor ejemplo para decir que te faltan unos euritos para ser padre", señaló López antes de que Pelayo aclarase sus verdaderos planes de paternidad. "No estoy en ningún proceso para ser padre. Yo tengo todos los planes sobre la mesa, tanto la gestación subrogada como la adopción. No es un tema banal ser padre, no es como comprarse un bolso y no lo voy a tratar como tal, por eso me molesta que la gente ponga cosas en mi boca que yo no he dicho", aseguró el estilista.

"Me hace gracia que Irene Montero salga a criticarme"

"Me hace gracia que Irene Montero salga a criticarme por eso, pero le recuerdo que ella estuvo en el Gobierno y no derogó las leyes que permiten que sea legal traer bebés de otros países a España", terminó señalando Pelayo Díaz para zanjar el debate y desviar la atención de su discurso. Un último intento que fue ignorado por el resto del equipo ya que Susanna Griso terminó dando paso a publicidad.