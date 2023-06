Aguasantas irrumpe como fichaje bomba de ‘¡Vaya vacaciones!’ en Telecinco y esta será su pareja

Alma Bollo y Manuel Cortés se han convertido en protagonistas involuntarios de ‘Supervivientes 2023: Tierra de Nadie’. Los dos hermanos han coincidido en plató con motivo de la llegada de Alma Bollo tras ser expulsada. Nada más conectar con Carlos Sobera, la joven ha recibido una noticia de impacto y es que el presentador ha compartido el nombre de los dos nuevos concursantes de ‘¡Vaya vacaciones!’, el nuevo reality de Telecinco. Se trata de Aguasantas y Juanjo, la expareja de Manuel y Alma respectivamente.

«Alma y también Manuel, os quiero enseñar algo. Resulta que pronto va a empezar en Telecinco un nuevo reality. El reality se llama ‘¡Vaya vacaciones!’ y está presentado por una compañera excelente que es Luján Argüelles y poquito a poco se están conociendo quiénes son las parejas que van a participar», ha anunciado el presentador. Acto seguido se ha podido ver un extracto del vídeo de presentación de Aguasantas y su novio, Juanjo.

«Hola muy buenas, soy Aguasantas», se ha presentado ella mientras que él ha apuntado: «Soy Juanjo, actual pareja de Aguasantas. Necesitamos entrar en ‘¡Vaya vacaciones!’ porque nuestros exs han participado en ‘Supervivientes’ y hemos tenido unas situaciones muy estresantes». Por su parte, la expareja de Manuel Cortés ha asegurado: «Hemos vivido situaciones muy incómodas. Hemos estado separados». Juanjo ha concluido asegurando: «Se nos ha cuestionado también muchísimo como pareja».

La reacción de Alma y Manuel Cortés no tiene desperdicio

Las reacciones ante el fichaje de Aguasantas y Juanjo no se han hecho esperar. Con cara de pocos amigos, la hija de Raquel Bollo ha ironizado diciendo: «Ay, ¡vaya vacaciones que necesito!». Tras esta primera reacción por parte de Alma, su hermano Manuel ha hecho especial énfasis en la condición de expareja que tanto el joven como Aguasantas tienen respecto a él y su hermana.

«Yo lo único que te tengo que decir es que la gente se retrata por sí solo. Necesitamos entrar en ‘¡Vaya vacaciones!’ porque nuestros ex han estado en ‘Supervivientes’. Me parece increíble, de verdad», ha opinado Manuel. En la misma línea, Alma Bollo ha apuntado con cierta sorna: «La presentación me ha encantado. Sí, nos conocemos mucho sobre todo España. Pues eso, pues nada, ¡vaya vacaciones que me voy a pegar!».