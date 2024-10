El verdadero motivo por el que Lolita Flores desaparece de ‘TardeAR’ sin explicación alguna

Lolita Flores es una de las colaboradoras habituales de la tertulia Vip de ‘TardeAR’. Un trabajo que compagina con su labor en el teatro como gran protagonista de ‘Poncia’ así como con su papel de jurado en ‘Tu cara me suena’ pese a estar en Antena 3. Aunque generalmente durante las grabaciones del talent no suele aparecer en el programa de Ana Rosa.

No obstante, hace ya tiempo que Lolita Flores no aparece en la tertulia vip de ‘TardeAR’. Y ahora hemos sabido el motivo. Y es que la actriz y cantante ha tenido que suspender sus próximas funciones de ‘Poncia’, la obra de teatro con la que lleva de gira desde 2023.

Así, la propia Lolita Flores ha querido anunciar la suspensión de su obra de teatro en sus redes sociales compartiendo el parte médico que le han dado y por el que ha tenido que dejar sus trabajos tanto en teatro como en televisión en ‘TardeAR’.

«Vuelvo a poner esta foto porque estoy triste, muy triste, de no poder hacer Poncia en Villena y en Elche por traqueo bronquitis vírica que me deja inflamada toda la garganta y con tos de perro, ya estoy en buenas manos, y me voy a curar para poder seguir con este regalo que la vida me ha dado, mi profesión y el cariño y admiración de la gente», empieza diciendo la hija de Lola Flores.

«Esta Poncia no podrá ir esta vez, pero iré en algún momento si Elche y Villena así lo quieren, gracias y mil perdones pero una es humana, aunque a veces no lo parezca, pues sí lo soy. Gracias por todo a @pentacionespectaculos @cimarroj y los teatros a los que no he podido acudir, a todos mis compañeros, y sobre todo a toda esa gente que tenía su entrada no saben cómo lo siento», concluye Lolita.

De esta forma, Lolita Flores vuelve a sufrir un bache de salud haciendo que tenga que cancelar sus funciones de ‘Poncia’ en Elche y en Villena y que tampoco pueda acudir a su puesto como tertuliana en ‘TardeAR’ evitando así tener que manifestarse sobre el asunto de los audios y las fotos de Bárbara Rey y el rey emérito.