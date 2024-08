Lolita Flores señala una persecución del equipo de ‘De Viernes’ en su entrevista: «Me habéis…»

Tras una semana especialmente difícil marcada por la muerte de Caritina Goyanes, Lolita Flores se sentaba en ‘De viernes’. El programa de Telecinco recibió a la colaboradora de Ana Rosa Quintana como «telonera» de la entrevista más esperada de la semana, Maite Galdeano. Pero antes de empezar, la cantante se dirigió a la audiencia con una importante revelación que podría acarrear polémica, con el fin de explicar su visita.

En una noche en la que todas las miradas estaban puestas en el relato de la madre de Sofía Suescun sobre su particular drama familiar, ‘De viernes’ interrumpió la previa con la de Pamplona para recibir a otra gran invitada de la noche. «Por fin viene una de las artistas que tenemos en este país», adelantaba Beatriz Archidona , que revelaba entonces la antelación con la que habían planeado esta visita.

Lolita Flores en ‘De viernes’: «No quiero que nadie piense que vengo a hablar de tristezas»

«Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, porque sabemos que ha sido una semana muy complicada para ti», señaló Santi Acosta nada más recibir a Lolita Flores en las instalaciones. Y es que, la cantante sufrió un duro shock durante la emisión de ‘TardeAR’ el lunes al descubrir en directo el fallecimiento de su amiga Caritina Goyanes. Eso, sumado a los días cargados de emoción en los que ha podido despedirse de la empresaria, hacían especialmente difícil de creer su asistencia al programa.

Lolita Flores en ‘De viernes’

Fue entonces cuando la juez de ‘Tu cara me suena’ se pronunció sobre su decisión de sentarse por fin en el sofá de ‘De viernes’. «Me habéis perseguido, no sé cuántos meses», espetó la hija de Lola Flores, que había cerrado su entrevista con la productora Mandarina TV meses atrás. «Desde que empezamos», apuntó rápidamente Santi Acosta. Es decir, el programa de Telecinco llevaría persiguiendo a la intérprete desde sus primeras emisiones en noviembre de 2023.

«Gracias al teatro no he podido estar aquí. Tenía este mes libre y ya sabéis que esto se firmó hace tiempo. No quiero que nadie piense que vengo a hablar de tristezas«, advirtió Lolita Flores a la audiencia, dejando claro que en circunstancias normales, teniendo en cuenta los eventos de esa semana, no habría pasado por plató.

«Vengo a hablar de alegrías, que tengo, gracias a Dios, muchas en mi vida. Los dramas vamos a dejarlos aparte, que ya está la vida llena de dramas», terminó sentenciando la cantante mirando a cámara. Un importante recado tras el cual se enfundó su mejor actitud para iniciar su paso por el programa presentado por Beatriz Archidona, que mantuvo a la cantante en pantalla hasta que llegó el esperado momento de recibir a Maite Galdeano.