William Levy ('Café con aroma de mujer') y Paula Echevarría se unen para protagonizar la próxima serie española

William Levy, el actor cubanoestadounidense que saltó a la gran fama internacional gracias a la telenovela 'Café con aroma de mujer', quiere seguir trabajando en nuestro país. El intérprete tiene el perfil de latin lover por excelencia, y no solo ha hecho carrera en el mundo de la interpretación sino también como modelo para marcas como Dolce&Gabanna. El año pasado estrenó la serie 'Montecristo', que pudimos ver gracias a Movistar Plus+, aunque las críticas no fueron muy positivas. Pese a ello, William Levy vuelve con otra serie en España, esta vez con la productora Secuoya, y bajo el nombre de 'Arcadia'.

Esta es su segunda ficción en nuestro país, y la definen sus creadores, Lidia Fraga y Jacobo Díaz, como un melodrama de acción. Levy compartirá además protagonismo con Paula Echevarría y la mexicana Michelle Renaud. Echevarría marca su regreso a la ficción cinco años después de su última serie, 'Los nuestros', que pudimos ver en Telecinco. Mientras, Michelle Renaud, actriz mexicana, es muy recordada por su paso por la célebre 'Rebelde', y se ha especializado en telenovelas para Televisa. Un trío de ases para una serie de la que aún no sabemos mucho más allá de su sinopsis y su reparto.

'Arcadia' presumiblemente se estrenará en nuestro país en 2025, y William Levy será el principal reclamo, aunque todavía tenga reciente la polémica con Mercedes Milá. Hay que recordar que la veterana periodista se "enamoró" perdidamente del actor y en una entrevista se mostró tan efusiva (con beso incluido) que suscitó todo tipo de comentarios en redes. De todos modos, el actor cortó la polémica de raíz y ambos comparten una buena amistad. ¿Le volverá a entrevistar cuando estrene su nueva serie?

El resto del reparto de 'Arcadia' lo completan Andrea Duro ('Física o química'), Raúl Peña ('Machos alfa'), Alejandro Nones, Sergio San, Pino Montesdeoca, Nacho Guerreros ('La que se avecina'), Gerardo Taracena, Jorge Motos ('Mentiras pasajeras') o Silvia Nadal ('Memento Mori').

Así es 'Arcadia'

‘Arcadia’ narra la historia de Pablo, interpretado por William Levy, entrenador del equipo juvenil de lucha canaria que vive tranquilamente junto a su hijo Bruno en Arcadia. Nadie diría que este vecino, tranquilo y afable esconde un pasado violento y oscuro. El protagonista vivió al límite en México hasta que la paternidad le hizo replantearse las cosas. Un día huyó con el pequeño Bruno, algo que la madre de su hijo, Valeria, nunca le perdonó. Cuando ella reaparece en sus vidas, el protagonista debe afrontar los fantasmas del pasado, la destrucción de su paraíso y de su nueva historia de amor con Irene, a la que da vida Paula Echevarría.

Paula Echevarría en 'Arcadia'. / SECUOYA STUDIOS

"Escapar del pasado es fácil. Escapar de uno mismo es imposible", es la premisa de la serie. Su rodaje ya ha comenzado en Tenerife y es un proyecto muy importante ya no solo para Levy sino para la propia Echevarría, que estaba casi retirada de la actuación. "Hasta ahora no he sentido esa necesidad porque necesitaba ese momento para mí. Llevaba muchísimos años de rodaje en rodaje, empalmando uno con otro, y necesitaba echar el freno y estar en casa". Así lo explicó hace unos meses durante el 25º aniversario de Pantene.