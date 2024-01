Divinity lanza la nueva serie de William Levy tras el éxito de ‘Café con aroma de mujer’

Divinity cebaba hace unos días que alguien muy importante iba a regresar muy pronto a la cadena. Así, la cadena temática de Mediaset hacía que su audiencia se volviera loca pensando en quién podría volver. Y finalmente, este viernes durante la Noche de Reyes, desvelaba su gran regalo: el regreso de William Levy.

Y es que aunque la mayoría de las fans de Divinity y de las series turcas esperaban que fuera Kerem Bursin (‘Love is in the air’), el que volverá muy pronto a la cadena de target femenino es otro de los galanes de telenovelas que han desatado la pasión en medio mundo.

Así, tras el gran éxito que tuvo ‘Café con aroma de mujer‘ en la cadena después de su fiasco en las tardes de Telecinco; Divinity vuelve a apostar por William Levy después de haber emitido también ‘La tempestad’. Ahora, la cadena de Mediaset ha adquirido los derechos de ‘Vuelve a mí’, la última telenovela de Telemundo que protagoniza el cubano.

William Levy comparte protagonismo en esta nueva telenovela con Samadhi Zendejas. Ambos interpretan a Santiago Zepeda y Nuria García, una pareja cuyas vidas se cruzan inesperadamente cuando el hijo de ella es secuestrado y él se convierte en su mayor apoyo. Juntos llegarán hasta el final por un amor más fuerte que el destino.

Así es ‘Vuelve a mí’ con William Levy

La historia de ‘Vuelve a mí’ gira en torno al personaje de Nuria García y su lucha por recuperar a su hijo. Es precisamente el secuestro del pequeño el desencadenante principal de la acción en la ficción. Es precisamente ese acontecimiento el que provoca que los caminos de Nuria y Santiago se crucen y ya no puedan volver a separarse jamás.

Las vidas de Nuria y Santiago (William Levy) quedarán unidas de por vida tras ese trágico acontecimiento. Él, que acaba de salir de la cárcel con la intención de limpiar su nombre (fue encarcelado por un asesinato que no cometió) encuentra en Nuria a la mujer que le devuelve la fe en que puede ser feliz. Por su parte, ella encontrará en el expresidiario un apoyo fundamental en la búsqueda de su hijo. Juntos iniciarán un complicado camino en el que surgirá el amor.