Un soltero de ‘First Dates’ descubre incrédulo esta jugada de la organización con su propio hermano

Cristian y Dani son dos hermanos almerienses que acudieron a ‘First Dates’ en busca de la mujer de sus vidas. Sin embargo, ya desde el primer momento, dejaron claro que eran muy diferentes entre sí. Dani, el mayor, se considera mucho más frío que Cristian: «Yo tengo más edad, más experiencia en el amor y he aprendido bien las cosas. A mí ya no me la pegan tan fácil».

Además, Dani puso de manifiesto su alta autoestima: «Yo atraigo mucho a las chicas por mi físico, de cara soy guapo y tengo unas piernas muy bien formadas. Están muy contentas conmigo». Ante esto, Carlos Sobera le preguntó que buscaba en una pareja. La respuesta del soltero dejó descolocado tanto al presentador como a todo el equipo de ‘First Dates’.

«No quiero a una mujer que esté tirada en la calle», espetó el mayor de los hermanos. Tal fue la sorpresa de todos los presentes, que el almeriense explicó a qué se refería exactamente: «No quiero que una mujer esté todo el fin de semana de arriba para abajo. Yo necesito a una mujer que esté centrada en su casa, en su trabajo y en formar una familia. Quiero que sepa hacer de comer, que haga la cama, que ponga la lavadora… quiero a una mujer de verdad, de las pocas que quedan ya».

«¡Eres bastante tradicional!», se limitó a decir el presentador de ‘First Dates’. Por su parte, Cristian reconoció no ser tan «radical» como su hermano: «Quiero a una mujer que me respete, que sea fiel y que no diga mentiras». Mientras que el menor de los hermanos se marchó a su mesa, Dani se quedó en la barra listo para conocer a su cita.

Dani junto a su hermano Cristian en ‘First Dates’

Acto seguido entró en el restaurante Serena, una joven granadina que enseguida sedujo al almeriense. «Me parece una muchacha muy guapa», reconoció Dani. Lo que no se esperaba es lo que Carlos Sobera le iba a comunicar a continuación, y es que Serena era realmente la cita que la organización del programa había orquestado para su hermano pequeño, no la suya, algo que le dejó totalmente descolocado.

Las camareras de ‘First Dates’ no pudieron evitar echarse a reír ante la surrealista situación. «Me hubiese gustado que Serena fuese mi cita. Es una chavala que puede gustarme, pero tendré que conformarme con que se la quede mi hermano», lamentó Dani. Por su parte, ella reconoció que no le gustó nada el mayor de los hermanos y que se lo pasó mucho mejor con Cristian. Finalmente, Dani conoció a Azahara, una cordobesa con la que no llegó a conectar. «Lo veo como una persona muy chapada a la antigua. Sinceramente creo que necesita una persona que sea más que su pareja, su madre», llegó a decir ella de él.