Un participante de ‘First Dates’ se revuelve con la organización del programa: «Es un ataque»

Este lunes, 7 de octubre, Cuatro emitió una nueva entrega de ‘First Dates’ en la que Tomás y Gloria fueron una de las parejas protagonistas. Aunque la cita fue todo un éxito, en cierto momento el soltero se sintió tremendamente incómodo, y así se lo manifestó al equipo del programa que presenta Carlos Sobera.

Todo iba de maravilla y la pareja parecía congeniar a la perfección, hasta que llegó el momento de las preguntas propuestas por el equipo. «¿Eres activo o pasivo en la cama?», era la primera cuestión que le plantearon desde ‘First Dates’. En esta ocasión, ambos coincidieron en que eran muy dinámicos con las relaciones sexuales.

El problema llegó con la segunda pregunta: «¿Dónde hay pelo hay alegría?«. «Esa pregunta… ¿En serio?», preguntó Tomás, visiblemente incómodo, ya que él era calvo. «A lo mejor se refieren a otros…», intentó Gloria quitarle hierro al asunto, señalándose el cuerpo. «¡No! El pelo en la barba, que es mi personalidad, pero, ya no hay más», espetó el soltero.

Pero lejos de quedarse ahí, el hombre no desaprovechó la oportunidad para manifestar su queja al equipo de ‘First Dates’. Cuando la camarera se acercó a la mesa para preguntar cómo iba la velada, él le soltó: «Bien, pero la última pregunta no me ha gustado, porque es un ataque personal…«. «Te juro que yo no fui. De hecho, mi padre es calvo», contestó la camarera.

Tomas, tirando de ironía, sentenció: «Yo no soy calvo, soy ausente de pelo». Una graciosa anécdota que hizo las delicias de Gloria. Hasta tal punto que ninguno de los dos quiso esperar a que los redactores del programa les hicieran la pregunta de rigor durante la decisión final: ambos decidieron tener una segunda cita fuera de cámaras.