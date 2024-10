Carlos Sobera desvela la cita censurada en ‘First Dates’ por la organización que no se pudo emitir

La irrupción de Broncano en el access prime time de La 1 apenas ha alterado a la audiencia de ‘First Dates’, el programa de Cuatro en el que, cada día, Carlos Sobera ejerce de ‘Celestino’ para que varias parejas encuentren el amor. Sin embargo, al ser un programa grabado, hay momentos que, finalmente, no se han emitido en televisión.

Hace unos días, Carlos Sobera visitó A las bravas, el programa de Raúl Pérez en la Cadena SER, para hablar sobre su extensa trayectoria televisiva. Además, no dudó en revelar el momento más desagradable que le ha tocado vivir en la historia del programa, el cual, según ha reconocido, «ni se pudo emitir». Acto seguido, procedió a relatar lo ocurrido.

Carlos Sobera en ‘First Dates’.

«Una pareja, en este caso eran gays. Llegó primero un señor de 40 años que era de derechas y muy bien vestido, con traje, supereducado y tal. Luego llegó su pareja que en ese caso era un chico de izquierdas. El caso es que cuando va a entrar mi directora me dice: ‘Oye, me acabo de dar cuenta de que este chico que va a entrar ahora había dicho que no quería a nadie que fuera de una opinión política diferente a la suya’, a ver si va a haber algún problema», empezó relatando el comunicador vasco.

Carlos Sobera le dijo: «No creo que lo haya… Yo siempre les recibo a puerta gayola y lo que pase, pasa. Y lo que pasó fue lo peor, que se volvió loco. Porque lo primero que le preguntó es de qué partido era y cuando dijo que era del PP, se volvió loco. Pero loco en el sentido de decir cosas tremendas, estilo: ‘yo no me voy a casar con alguien de derechas, mucho menos voy a follar con alguien de derechas’. O sea, cosas que estaban fuera de contexto».

Finalmente, el presentador explicó que el tono del soltero era «tan agresivo y tan desagradable», que él no tuvo «más remedio que pararlo y decirle ‘mira, nos hemos equivocado, cada uno vuelve a su casa. Ya el amor nos llamará a la puerta cuando estime oportuno'», concluyó Carlos Sobera.