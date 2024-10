Susanna Griso tiene que impedir lo que Gonzalo Miró insinúa en ‘Espejo Público’: «Sobra»

Bárbara Rey continúa en el ojo del huracán después de que ‘OkDiario’ sacase a la luz sus audios cargando contra Juan Carlos I. En pleno debate mediático sobre el supuesto chantaje de la vedette al rey emérito, ‘Espejo Público’ sometía a debate las nuevas citas este jueves. Y Gonzalo Miró terminó colmando la paciencia de Susanna Griso, que no dudó en frenarlo en seco por la gravedad de sus comentarios.

En los nuevos audios, que llegan tan solo una semana después de la publicación de sus fotos con el antiguo jefe del estado, Bárbara Rey suena muy nerviosa, denunciando ser víctima de una persecución. Este audio me lo han grabado a mí sin yo saberlo. «Fue un día que estaba super cabreadísima, que me habían cortado las ruedas del coche, se me había roto la correa de la dirección del Mercedes y por poco me estrello«, admitía la actriz en una conversación con Gema López que el programa desveló este jueves.

Bárbara Rey se pronuncia sobre los audios en ‘Espejo Público’: «Era obra de los servicios secretos»

«La verdad es que arremeto contra él, pero todo esto era obra de los servicios secretos. Ahora, pasando los años, no arremetería así contra él. Al margen de esto me da exactamente igual», señaló la madre de Sofía Cristo en primicia para ‘Espejo Público’. Entonces, Susanna Griso recibía en plató a Pilar Rodríguez Losantos, la encargada de descifrar todo lo ocurrido entre la Casa Real y la vedette. Y es que, al parecer, tras el primer acercamiento entre los amantes, la reina Sofía tomó medidas para acabar con el espacio que Bárbara Rey conducía en TVE.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Un programa que la madre de Ángel Cristo, según aseguraba la colaboradora, consiguió a través de un chantaje por su affaire que ella misma orquestó. «El escenario se monta en su casa de Boadilla del Monte. Este chantaje acaba derivando en que se le ofrezca un programa de TVE además del chantaje económico hasta el 2004«, aseguró Losantos antes de que los colaboradores comenzasen a lanzar sus teorías en plató.

Susanna Griso detiene las insinuaciones de Gonzalo Miró

Recordando que la actriz consiguió dichas fotos invitando al rey emérito a una paella en casa, muchos colaboradores de Susanna Griso fueron algo escépticos sobre la facilidad con la que Bárbara Rey consiguió esa quedada con Juan Carlos I y aún más lo sencillo que fue conseguir dicho material. Fue entonces cuando Carmen Lomana habló desde su experiencia codeándose con la élite en varios eventos.

La socialité aseguró que cada vez que come con ministros, el equipo de seguridad hace un gran despliegue para revisar que todo esté en orden, algo que no habría ocurrido en el caso del rey emérito. «Bueno, pero tú no tendrías la misma relación con un ministro que Bárbara con el rey emérito, ¿no?», espetó entonces Gonzalo Miró, provocando una cortante respuesta por parte de la presentadora. «Esa cuestión sobra», sentenció Griso algo molesta por el comentario de su compañero.