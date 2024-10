Quién es quién en 'La última noche en Tremor', nueva serie de Netflix: guía de personajes y capítulos

Halloween se acerca irremediablemente, nos guste o no. Estamos en la spooky season, que dura todo el mes de octubre, y culminará el día 31, con miles de adolescentes disfrazados por las calles, o viendo películas de terror en casa hasta la madrugada. Las plataformas, por supuesto, se han puesto las pilas para darnos el mejor contenido terrorífico para estos días. Y, aunque no ha habido tantas series de terror como otros años, Netflix no falta a su cita y nos trae su nueva propuesta este 25 de octubre: 'La última noche en Tremor'. Sí, no es una serie de terror al uso. De hecho, es más un thriller sobrenatural de misterio. Pero tiene suficientes toques de horror que la hacen perfecta para esta época.

Basada en el libro homónimo de Mikel Santiago, la serie de Netflix se compone de ocho episodios, pero de una duración bastante larga. Es decir, cada capítulo llega hasta los sesenta minutos, haciendo la experiencia mucho más inmersiva, aunque sí, también más repetitiva. Al menos en algunos momentos. Pero de lo que se trata en 'La última noche en Tremor' es de crear atmósfera, de crear una ambientación perfecta para sumergirnos en el complicado mundo de su protagonista, Álex, un pianista al que da vida Javier Rey. Pero no está solo, porque le acompaña un reparto de primera en esta serie firmada por Oriol Paulo. ¿De qué nos suena? Por ser el responsable de las películas 'Los ojos de Julia', 'Contratiempo', 'Los renglones torcidos de Dios', o la serie 'El inocente'.

Paulo se encarga de dirigir los 8 episodios que conforman la historia, y Jordi Vallejo ayuda en la creación de la serie, como también participó en el guión de 'El inocente', además de crear 'Tú también lo harías' para Disney Plus. Es decir, un equipo de diez, que cuenta con una brutal banda sonora compuesta por Fernando Velázquez, responsable también de la música de 'Querer', la reciente ficción de Movistar Plus+. 'La última noche en Tremor' se centra sobre todo en los personajes de Álex y Judy, pero se va convirtiendo en una serie más coral según van aflorando los secretos y los misterios.

Quién es quién en 'La última noche en Tremor'

Álex de la Fuente (Javier Rey)

Javier Rey en 'La última noche en Tremor'.

La serie de Netflix tiene como protagonista a Álex, un joven músico que se retira a una apartada casa en Asturias (al ficticio pueblo de Tremor) a trabajar en paz. Padre de familia, arrastra una serie de traumas del pasado relacionados con su madre. Tras el impacto de un rato, comienza a tener visiones de un extraño futuro que no solo le afecta a él, sino a todos los series queridos que le rodean.

Javier Rey es el responsable de dar vida al personaje. El actor gallego empezó a ser conocido por el gran público gracias a series como 'Velvet' o 'Bandolera'. Pero su gran papel llegó con 'Fariña', y su Sito Miñanco.

Judy (Ana Polvorosa)

Ana Polvorosa en 'La última noche en Tremor'.

Judy es la pareja de Álex, aunque a principios de la serie lo llevan en secreto. No solo es su soporte emocional, sino que es la primera en saber acerca de las extrañas visiones que sufre Álex. Poco a poco se irá metiendo de lleno en el misterioso mundo que rodea la casa de Tremor, incluso llegando a temer por su propia vida.

Ana Polvorosa es la encargada de interpretarla. Su carrera despegó gracias a su lo alocado personaje de La Lore en la mítica serie de Telecinco 'Aída'. Aunque desde que terminara la serie, busca desmarcarse de ese tipo de ficciones, orientando su carrera a otros proyectos más series como 'La Fortuna' o, precisamente, 'La última noche en Tremor'.

Leo (Willy Toledo)

Willy Toledo en 'La última noche en Tremor'.

Leo es uno de los vecinos de Álex, pero no solo eso, sino también amigo y confidente. Es el primero en descubrir que algo le ocurre al protagonista, aunque oculta sus propios secretos.

¿Quién no conoce en España a Willy Toledo? A parte de su polémica vida personal, juicio por "cagarse en Dios" mediante, o por su ferviente activismo de izquierdas, es uno de los mejores actores de los últimos años del cine español. Su primer gran personaje fue en '7 Vidas', donde interpretó a Richard, un caradura mujeriego y bromista. Pero también le vimos protagonizando 'El otro lado de la cama' o 'Crimen ferpecto', consiguiendo nominaciones al Goya por ambas interpretaciones.

María (Pilar Castro)

Pilar Castro en 'La última noche en Tremor'.

El personaje de María es la mujer de Leo, y una de las primeras que aparecerá en las visiones de Álex. Al igual que Leo, también esconde secretos que afectarán a la trama de 'La última noche en Tremor'.

Pilar Castro, que da vida a María, comenzó su carrera como bailarina en el mítico programa 'Aplauso'. Desde entonces, es una fija como actriz secundaria tanto en cine como en series. La hemos podido ver en 'Al salir de clase', 'Vivir sin permiso' o 'Señoras del (h)ampa', como también en 'Gordos', papel por el que obtuvo una nominación a los Goya.

Así es 'La última noche en Tremor'

Un músico y compositor en crisis se recluye en un pueblo costero en el norte para terminar su última obra. Sus únicos vecinos en varios kilómetros a la redonda son un matrimonio que vive en la siguiente casa de la playa. Tras un grave accidente durante una tormenta, el protagonista comienza a sufrir unas espeluznantes visiones sobre sus vecinos.

'La última noche en Tremor' está protagonizada por Javier Rey, Ana Polvorosa, Pilar Castro y Willy Toledo. El reparto lo completan Nora Navas, Carla Quílez, Jordi Catalán, Annick Weerts, Clara Segura, Antonio Buíl o Carme Pla.