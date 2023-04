Javier Rey: «Convencer a todos con ‘Los pacientes del doctor García’ es una tarea bastante imposible»

Ha llegado el día. Este miércoles 19 de abril, La 1 estrena la esperada adaptación de ‘Los pacientes del doctor García’, la novela de Almudena Grandes. Es la primera novela de la escritora madrileña en dar el salto a la televisión. La ficción está protagonizada por Javier Rey, Tamar Novas y Verónica Echegui.

La historia conecta acontecimientos reales y desconocidos de la II Guerra Mundial y el Franquismo, para construir las vidas de unos personajes que, no sólo comparten la suerte de España, sino también la de Argentina.

Ante el gran estreno de ‘Los pacientes del doctor García’ en TVE y en Netflix, donde llegará a su catálogo el próximo viernes 28 de abril al completo después de que la cadena pública haya emitido solo los dos primeros, hemos podido hablar con Javier Rey sobre este proyecto.

El actor nos cuenta en esta entrevista exclusiva para El Televisero cuál ha sido el reto de participar en una serie como esta, que ha sido lo más difícil del rodaje y cuál puede ser el feedback teniendo en cuenta lo polarizada que está la sociedad.

¿Qué sentiste en el momento en el que te llega el proyecto y sabes que vas a estar en la primera adaptación de una novela de Almudena Grandes para televisión?

Pues es una doble sensación. Te alegras y te asustas a partes iguales. Porque al final, yo soy lector de Almudena y una novela así es muy complejo llevarla a la ficción. Necesitaríamos diez temporadas para llegar al nivel de detalle que Almudena tenía en su novela. Nosotros teníamos diez capítulos para hacerlo. Era un reto, pero con la gente con tanto talento que había para hacerlo y con las ganas y la envergadura que se le ha querido dar creo que lo hemos conseguido.

Almudena pudo dar el ok a los actores que iban a hacer la serie, ¿te hubiera gustado poder hablar con ella?

Sí, es una espinita que tengo. Si sé por lo que me han dicho que Almudena estuvo involucrada en los guiones y en todo lo demás y nosotros hemos intentado acercarnos desde nuestro trabajo con el mayor de los respetos a la figura de Almudena que es un icono de nuestra cultura.

Siempre que se adapta una novela al cine y a la televisión suele haber críticos. En algunas ocasiones suele haber más licencias, en este caso ¿Cómo es de fiel la serie con respecto a la historia de la novela?

Intentamos ser fiel. Yo ya he hecho varias adaptaciones de novelas como ‘Fariña’, ‘El silencio de la ciudad blanca’. A diferencia de otro tipo de ficción cuando tú te basas en una novela, el lector que ya la ha leído le ha puesto una serie de carácter, una voz, un cuerpo, un ritmo y cada lector imprime su propio sello personal y distinto. Convencer a todos es una tarea bastante imposible, y nosotros hemos intentado hacerlo con el mayor respeto posible a lo que Almudena quería contar.

¿Y crees que los lectores de la novela y de Almudena Grandes quedarán satisfechos con el resultado?

No lo sé, aunque si te puedo decir que con los visionados que hemos hecho tanto los que son lectores de Almudena como los que no lo son les ha gustado mucho. Entonces me voy tranquilizando poco a poco en ese sentido.

¿Y si Almudena hubiera podido verla crees que le habría gustado?

Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Nosotros lo hemos hecho con el máximo respeto y ojalá guste.

Javier Rey y Tamar Novas en una escena de ‘Los pacientes del doctor García’

Una de las particularidades de ‘Los pacientes del doctor García’ es los años que abarca porque comienza en la guerra civil y prosigue con la posguerra y el franquismo. ¿Cómo ha sido interpretar a un personaje durante 40 años?

Ha sido un reto enorme y gigantesco. Me asustaba mucho al principio. Es verdad que estamos apoyados por las prótesis de envejecimiento, de rejuvenecimiento como las bolsas, las arrugas… Pero luego está el peso de lo que le ocurre a un personaje que lleva arrastrando algo durante años. Y pasar de una cosa a otra era difícil. Pero con los directores y mi trabajo creo que lo hemos conseguido.

¿Cuál ha sido el mayor reto de interpretar al doctor Guillermo García a quien muchos ya habrían puesto una cara?

Realmente ha habido muchos retos. Es que ocurren tantas cosas a vida o muerte que hay muchas secuencias por sí solas complejas. Pero probablemente lo que más me ha hecho sudar es lo que comentábamos de los 40 años que transcurren. Porque además tener en cuenta que nosotros no rodamos cronológicamente, entonces rodar un martes con 35 años y un miércoles con 56 lleva su complicación. A mí eso si que reconozco que me quitaba un poco el sueño.

Rodar una serie como esta con exteriores y que cuenta tantas cosas habrá sido complicado. ¿Cómo has vivido tú personalmente el rodaje? ¿Qué ha sido lo más duro?

Pues mira pasamos de pasar un frío extremo los primeros días de rodaje en Segovia a morirnos de calor. Es una serie muy grande y ambiciosa entonces hemos vivido todo tipo de situaciones a diario. Pero hay una cosa que digo mucho, y es que probablemente de vida ha sido uno de los proyectos en los que yo he sido más feliz durante los meses de rodaje, rodeado de las personas con las que he estado e intentando llevar ese nivel de honestidad de la novela a la ficción. Para mí han sido unos meses de vida absolutamente felices y eso indica mucho de que algo de eso va a estar ahí.

Estamos en una sociedad bastante polarizada y es una serie que cuenta la historia de España en un momento tan convulso como la guerra civil y el franquismo. ¿Tenéis miedo a que pueda contaminarse de críticas de ciertos sectores o partidos políticos?

Yo hago series para que el espectador lo vea. Si hay un espectador de un determinado partido político que le gusta o no forma parte de un grupo de espectadores. No pienso en ningún tipo de partido. Nosotros nos dedicamos a contar historias. Si pienso en lo que me decía mi madre, quién se pica ajos come. Nosotros nos dedicamos a contar una historia basada en una novela que forma parte de la historia de nuestro país y no se puede mirar hacia otro lado. El que no lo quiera ver que no la vea.

En ese sentido hubo mucha polémica tras la muerte de Almudena Grandes por el rechazo de los partidos de derechas a que se la nombrara hija predilecta de Madrid. ¿Crees que el hecho de que ahora se haga esta serie sobre una de sus novelas en la televisión pública puede ayudar a reivindicar su papel?

Almudena es uno de los baluartes de nuestra literatura y nuestra cultura y creo que es bueno que una televisión pública ponga en valor figuras como la suya. Y es verdad que estamos en una sociedad muy polarizada en la que todo son bandos y en la que o eres de un lado o eres de otro, estás conmigo o estás contra mí. Lo que yo creo que debemos hacer nosotros como actores es hacer nuestro trabajo y no dar cancha ni bola a la gente que quiere ver problemas donde no los hay. Lo que tiene que ganar es la cultura y que sea el espectador el que decida.

Javier Rey interpreta al doctor Guillermo García

¿Cuáles son los ingredientes de la serie para enganchar a la audiencia? ¿Qué les dirías a los que no conocen la novela para que sí vean la serie?

Son muchas cosas. Al final no ves una serie de esta envergadura en este país y que veas a los mismos actores interpretando a unos personajes durante 40 años. Lo lógico es ir cambiando de actores pero la ambición de la manera en la que lo hemos hecho se ve poco. Y luego creo que es una serie que tiene algo de educativo porque se habla siempre de manera muy frívola de donde venimos y creo que tanto la novela en sí como documento como la ficción son necesarias para acercar a la gente a parte de nuestra historia. Son muchas cosas sensibles y tengo muchas ganas de ver que la gente opine.

La época y el consumo de las series está cambiando. En este caso, la serie se va a emitir semanalmente en TVE pero paralelamente se estrenará en Netflix. ¿Cómo ves tú esta dupla de consumo, crees que puede favorecer a que se vea más tanto en abierto como en plataforma?

La verdad es que yo ya soy de vieja escuela y he visto un poco de todo tipo de emisión. Tanto cuando nos levantábamos al día siguiente para ver las audiencias, cuando una audiencia gigantesca parecía poco, cuando las audiencias que son poco parecen mucho. Al final manda la gente. Ahora la gente decide cómo, cuándo y de qué manera quiere verla. Y yo creo que eso es positivo, si va a haber gente que la quiere ver en Netflix y darse un atracón bienvenido sea y si hay gente que prefiere esperar semana a semana pues también. Lo importante es que el trabajo se vea, que la ficción se vea y que la gente la vea desde donde quiera y como quiera.