Pablo Ojeda desaparece de su puesto en 'Más vale tarde' y esta es la explicación de peso

Pablo Ojeda y Carlos Maldonado se han convertido en uno de los tándem más reconocidos de 'Más Vale tarde'. El nutricionista, acompañado del chef, acuden cada tarde al programa conducido por Cristina Pardo para ofrecer consejos sobre alimentación saludable. Sin embargo, este jueves el Ojeda se vio obligado a ausentarse del espacio por un motivo de peso.

Cuando la sección sobre nutrición del espacio de La Sexta arrancó este jueves, los espectadores no pudieron ignorar la notable ausencia del dietista en plató. Con Carlos Maldonado solo frente al peligro, Cristina Pardo quiso explicar a los seguidores del programa el motivo por el cuál su colaborador habitual ha tenido que ausentarse.

"Hoy nos despedimos a la francesa. Perdonad, ¿eh? Venimos luego si eso", señaló la presentadora a su equipo de colaboradores según abandonaba la mesa de tertulia para avanzar hasta el set de cocina, donde Pablo Ojeda suele encontrarse a esa hora de la tarde junto a su compañero de fogones. "Seis y cincuenta y nueve minutos de la tarde", comentó Pardo para dejar claro que era la hora de esa sección.

Fue entonces cuando la comunicadora se dirigió a los espectadores para explicar dónde se encontraba el nutricionista. "Hoy estamos con nuestro chef Michelín, Carlos Maldonado. Pablo no estará porque está a las puertas de su propia boda", desveló la periodista, desatando todo tipo de bromas entre los presentes. "¡Menudo jaleo! ¡Cómo tiene que estar Pablito!", señaló el chef antes de explicar la receta. Así, su próximo enlace es la razón de su desaparición.

Mientras repasaba el plato de habitas con chipirones y jamón que estaban preparando en ausencia de Pablo Ojeda, Carlos Maldonado aseguró que al trabajar por libre, se había podido permitir alguna licencia en la cocina que junto a su compañero no podría. "Pablo no está, así que he traído un poco de bacon para potenciar la energía de esta receta. Es muy aconsejable", aseguró el cocinero.