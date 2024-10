Cristina Pardo encara a Ramoncín en ‘Más vale tarde’ tras lo que le oye: «Es el coño de la Bernarda»

Ramoncín ha admitido este jueves en su intervención en ‘Más Vale Tarde’ con Cristina Pardo e Iñaki López que escuchó hace mucho tiempo los audios de Juan Carlos I y Bárbara Rey que ahora publica OKDiario y que están siendo difundidos en todos los programas. «Qué rabia haber oído y visto cosas y esperar a que se vean hasta ahora», ha reaccionado el cantante.

Asimismo, tras ser interpelado por Cristina Pardo, el colaborador de La Sexta ha sostenido que hay aún muchas cosas por ver y que son «muy comprometedoras». Y es que, preguntado sobre si es fuerte el material que escuchó en su día, ha declarado que «más» que lo que se ha desvelado en las últimas horas por medio del citado portal digital.

«Yo he oído una cosa además que es tremenda», ha prometido, asegurando que ese documento gráfico al que él ha podido acceder es aún más impactante. Tras esta sorprendente advertencia del artista, Pardo se ha mostrado descolocada con que él haya podido oír todo eso: «Resulta que nos hemos gastado 600 millones de pesetas en que este material saliera del mapa y resulta que Ramoncín ha escuchado el material. Es que esto es el coño de la Bernarda, perdóname», le ha soltado.

«Ese material ha estado ahí para quien quisiera», le ha rebatido el tertuliano, señalando el alto número de copias que hizo Bárbara Rey de esas grabaciones. «Entonces hace más copias que del último disco de Coldplay», ha reaccionado Cristina Pardo; mientras Ramoncín ha insistido en que el material era para «protegerse de una persona que no le da nada, que es un miserable». Alusión directa al Emérito.

En ese sentido, ha confirmado que Bárbara Rey guardaba estos audios porque se «asustó» debido a que «sabe cosas» muy graves. Y ha recordado que la vedette «se asusta porque entraron en su casa, la desmantelaron todo y se llevaron cosas». «Entran de un un lado y del otro lado. Uno era para guardarlo y otro para tenerlo por si acaso», ha explicado.

«Ella decide que tiene que proteger su vida y la protege de esa manera. Y además se protege de una persona que no le da nada, que es un miserable desde ese punto de vista porque es un individuo que no le da nada», ha vuelto a subrayar en referencia al rey Juan Carlos.

«¿Pero qué tenía que darle? Ramón, perdóname, pero si no paga nada y no le da una botella de vino, pues chica, si no te parece bien, cortas la relación. A mi es que me alucina esto también», se ha indignado Cristina Pardo respecto a Bárbara Rey.

Además, en los nuevos audios que se han filtrado, se escucha cómo el rey Juan Carlos habla con Bárbara Rey sobre el silencio del general Armada tras el golpe de Estado del 23F o de un caso de corrupción en el que se vio envuelto el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.

Por ello, la presentadora ha sido tajante: «Me parece imprudente la soltura con la que hablaba el rey de algunos asuntos de Estado». Una crítica que ha apoyado Iñaki López con sorna: «Ahora se le llama bocazas, antes era campechanía».