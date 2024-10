Netflix cancela por sorpresa una de sus últimas series más ambiciosas tras solo una temporada

Netflix es, sin duda, la gran plataforma de streaming actualmente. Su relevancia internacional es indiscutible, y tiene en su haber varias series tan reconocibles que es prácticamente imposible encontrar a alguien que no las haya visto. ‘Los Bridgerton‘, ‘Stranger Things‘, ‘El juego del calamar‘… solo por citar unas pocas. Pero el problema de lanzar tantas series es que algunas se acaban quedando por el camino, ya que los números son todo. Y muchas no acaban de conseguir la relevancia y el éxito que se espera de ellas. Uno de estos ejemplos lo encontramos en una de sus últimas series, ambiciosa como pocas, pero que no logró encandilar a la audiencia. Estamos hablando de ‘Kaos‘.

La nueva serie de Jeff Goldblum, estrenada el 29 de agosto, planteaba una reinterpretación de los mitos griegos, pero en nuestros días, con diferentes dioses repartidos por el mundo. Incluso se rodó gran parte de la serie en Málaga. Pero pese a contar con la gran estrella que es Goldblum, y ser top10 durante dos semanas en países como Estados Unidos, España, Francia o Canadá, la serie ha sido cancelada. Aunque su cifra más alta de visualizaciones nunca llegó a más de seis millones.

Al final, Netflix tiene que poner en una balanza varios factores: calidad, coste de producción y relevancia. Y si miramos todo con lupa, ‘Kaos’ no cumplió las expectativas, pese a ser una serie muy ambiciosa. Las críticas no fueron malas, pero tampoco muy entusiastas. Sobre todo destacando su falta de ritmo, y su final anticlimático. Además del poco carisma de varios de sus protagonistas.

Si añadimos a todo eso el que en redes se habló muy poco de ella, pues nos sale una combinación perdedora. Y eso que su creadora es la misma que la irreverente ‘The end of the f***ing world’. Es decir, sabíamos de antemano que vamos a estar ante una versión un tanto diferente. De hecho, Charlie Covell también se encarga del guión junto a Georgia Christou, y se notaba la libertad que tuvieron ambas para llevar la historia hacia delante. Netflix además apostó mucho por la promoción de la historia. Pero finalmente, no ha visto forma de continuarla para que le salga rentable. En su plan con ‘Kaos’, pretendían llevar la historia hasta las tres temporadas, pero quien sabe, quizá lo terminen en algún otro medio.

Jeff Goldblum y Janet McTier en ‘Kaos’

Una de las actrices protagonistas, Aurora Perrineau, fue la que filtró la noticia. Aunque luego tuvo que borrar el post de sus redes sociales. «Bueno… esto ha dolido. Explicar lo que siento me resulta muy difícil, pero lo voy a intentar. Cuando fui al casting de esta serie sabía que era especial porque los guiones de Charlie Covell resonaron conmigo de una manera que nunca había sentido. Cuando me dieron el papel no me podía creer que alguien me hubiera visto como soy. Una chica que no solo pertenece a una minoría sino que es superviviente de abuso sexual… ¿y me dan uno de los papeles principales en una serie, con agencia, mi propia misión y tan deseable como para ser el interés amoroso de dos humanos? ¿Era digna? Todo lo que vino después cambió mi perspectiva».

Poco después tuvo que borrar el post, pero los fans ya habían descubierto que Netflix no quería continuar ‘Kaos’, como ya ha confirmado la plataforma. Tan solo un mes después del estreno de la serie.

Así es ‘Kaos’

Una nueva versión contemporánea de la mitología griega. Mientras en el Monte Olimpo reina la discordia y el todopoderoso Zeus sucumbe a la paranoia, tres mortales están destinados a cambiar el futuro de la humanidad.

‘Kaos’ está protagonizada por Jeff Goldblum, Janet McTeer y Stephen Dillante. Junto a ellos, completan el reparto Aurora Perrineau, Debi Mazar, Sam Buttery, Daniel Monks, Gabby Wong, Robert Emms, Nabhaan Rizwan, Killian Scott, Billie Piper, Leila Farzad, David Thewlis, Rakie Ayola o Cliff Curtis.