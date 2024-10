Netflix cancela fulminantemente su serie más nostálgica de los años 90

Lamentablemente no suele sorprender mucho que haya cancelaciones casi semanales en las plataformas de streaming. Hay mucho contenido, hay mucha competencia, y es físicamente imposible hacer viral cada serie que se estrena. Así que, al final, los usuarios muchas veces se dejan en la recámara estrenos para ver más adelante, pero algunas plataformas lo identifican como una falta de éxito o relevancia y es cuando llega la tijera. Le ha pasado a ‘Kaos‘, la serie de Jeff Goldblum sobre mitología griega. Y le acaba de pasar también a ‘Aquellos maravillosos 90‘ (‘That ’90s show’ en original), spin-off de la célebre sitcom ‘Aquellos maravillosos 70’, que contaba con Ashton Kutcher o Mila Kunis entre sus protagonistas.

Este spin-off se estrenó en enero de 2023, y contaba lo que había ocurrido con los personajes dos décadas después. Los protagonistas eran una nueva generación de adolescentes, cuyo verano transcurría en el ya famoso sótano de los Forman, donde vivía su nieta e hija de Eric y Donna, Leia. La segunda temporada llegó en 2025, y fue dividida en dos partes de ocho episodios cada una, una estrenada en junio y la otra en agosto. La crítica aplaudió la forma que tenía ‘Aquellos maravillosos 90’ de homenajear a la serie original, pero también trayendo algo nuevo al formato. Pero, pese a colarse en repetidas veces en el top10 de lo más visto en Netflix, no ha sido suficiente para continuar.

‘Aquellos maravillosos 70’ no solo lanzó las carreras de Ashton Kutcher y Mila Kunis, sino que tuvo entre sus invitados a Brooke Shields, Joseph Gordon-Levitt, Lindsay Lohan, Betty White, Alyson Hannigan, Amy Adams… a lo largo de 8 temporadas y 200 episodios. Una serie que marcó una época, y que se merecía una continuación. Pero al parecer no ha conectado tanto con las nuevas audiencias. Aunque podríamos añadir que la polémica de Danny Masterson, actor de la serie original, condenado a 30 años de cárcel por violación, no ha ayudado mucho a la imagen de la serie.

No habrá temporada 3

El primero en confirmarlo fue Kurtwood Smith, el actor que da vida al abuelo Red Forman, en un post en su cuenta de Instagram. «Sé que me han estado preguntado cuándo saldrá la temporada 3, pero tengo malas noticias… Netflix no renovará la serie. Solo quiero tomarme un minuto para decir GRACIAS a todos los fans de todas partes que apoyaron y vieron la serie. Se han acercado a mí en partes aleatorias del mundo cuando estoy de viaje. Se han comunicado conmigo a través de las redes sociales y han sido tan maravillosos».

«He disfrutado cada minuto de dar vida al abuelo Red para todos vosotros. Lo he dicho antes, pero vale la pena mencionarlo de nuevo. Este show tenía mucho corazón detrás y el reparto más maravilloso, escritores, directores, productores y equipo técnico con los que un actor podría soñar trabajar. Gracias por permitir que Red, Kitty, su nieto, todos los amigos de sus nietos y vecinos, los miembros del reparto original de ‘Aquellos maravillosos 70’ y todos nuestros increíbles actores invitados los entretuvieran durante dos temporadas. Parafraseando las palabras de Red Forman… ‘No vamos a ser idiotas’. Así que buscaremos una nueva casa para la serie, porque los abuelos harán todo lo posible para que estos chicos se gradúen de la escuela secundaria».

‘Aquellos maravillosos 90’ es una serie desarrollada por Bonnie Turner, Terry Turner (cocreadores de la serie original) junto a Lindsey Turner y Gregg Mettler. Y al parecer, no se cierra la puerta a seguir viendo más historias de los Forman y compañía. Quién sabe, quizá una plataforma como Prime Video se interese por continuar la historia y dar una tercera temporada a unos fans que han esperado mucho tiempo para esta continuación.

Así es ‘Aquellos maravillosos 90’

Es 1995 y Leia Forman, hija de Eric y Donna, visita a sus abuelos durante el verano, relacionándose con una nueva generación de chicos de Point Place bajo la atenta mirada de Kitty y la severidad de Red. El sexo, las drogas y el rock n’roll nunca mueren: solo cambian de ropa.

En el reparto encontrábamos a toda una nueva generación, interpretada por Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Rwyn Doi, Sam Morelos y Maxwell Acee Donovan. Pero también se mantenían Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith como Kitty y Red Forman, o la presencia de Laura Prepon y de algunos miembros de la serie original. Y, aunque la primera temporada era algo floja y sonaba a desfasada (la iluminación, las risas de fondo, un humor un tanto pasado), la segunda temporada corrigió muchos de los errores cometidos.

De haberla dejado crecer un poco más, se podría haber convertido en una sitcom muy prometedora, con buenos números de visualizaciones y horas vistas. Porque al final muchas series necesitar crecer para funcionar. No todas pueden tener una primera temporada perfecta, ni todas pueden ser lo más visto en la semana de su estreno. Pero el mundo de las plataformas de streaming es así, y más aún en la actualidad, en la que primera el contenido rápido y sorprendente. Solo esperamos que encuentre una nueva casa para poder seguir desarrollando todo su potencial.