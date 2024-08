Netflix da en la tecla con ‘Kaos’, la irreverente revisión de la mitología griega con Jeff Goldblum

El mundo del cine y de las series se ha nutrido muchas veces de la mitología clásica para crear grandes obras. Ahí tenemos los ejemplos de la divertidísima ‘Hércules’ (la de Disney, no la de Dwayne Johnson); la reciente serie de ‘Percy Jackson’; ‘Jason y los Argonautas’ o incluso la serie de culto ‘American Gods’. Pero lo hemos visto en tantas ocasiones, que cada vez se necesita más esa mirada diferente, que le dé la vuelta a las cosas, y que nos presente los mitos de una forma novedosa. No siempre es fácil dar con el punto de vista adecuado, pero ‘Kaos’, la nueva serie de Netflix que llega este 29 de agosto, parece haber dado con la tecla perfecta.

Ya partimos de la base que su creadora es la misma que la irreverente ‘The end of the f***ing world’. Es decir, tenemos que saber de antemano que vamos a estar ante una versión un tanto diferente. De hecho, Charlie Covell también se encarga del guión junto a Georgia Christou, y se nota la libertad que tienen ambas, ya que toda la propuesta es original. Aunque quizá deberíamos acreditar también a Jeff Goldblum, porque seguramente mucho de su personaje se deba a la improvisación del actor y sus manierismos ya de sobra conocidos. Pero no nos adelantemos. ¿Merece la pena esta enésima revisión de los mitos clásicos de la Antigua Grecia?

Pues como pasa mucho en el mundo actual de las plataformas, la serie es un SÍ pero con un ‘pero’. Y es que pese a ser muy entretenida y tener un ritmo muy bien marcado, no acaba dejando ningún tipo de poso tras terminarla. Es decir, gran parte tiene la culpa la construcción de personajes. Porque los protagonistas humanos que, según la serie, deben cumplir la profecía y tambalearán la base del Olimpo, son los menos interesantes de todos. Y eso es un problema importante. No así todos los personajes que van apareciendo de la mitología clásica. Por supuesto tenemos que destacar la gran labor de Jeff Goldblum. Se lleva todas las miradas, por supuesto, y se llevará todos los aplausos.

Eso sí, debes estar preparado para su histrionismo. Aunque aquí la historia lo justifica. Nos presenta a un Zeus todopoderoso, sí, pero tremendamente inseguro y paranoico. Un personaje que Jeff Goldblum ha perfeccionado en los últimos años. Si sois fans de Marvel, quizá os recuerde en algunos momentos a su Gran Maestro de ‘Thor Ragnarok’. Solo que en ‘Kaos’ tiene mucha más mala leche, y es bastante más serio. También se apoya en la maravillosa Janet McTeer que nos da una Hera pérfida y muy interesante. Su contrapunto consigue elevar a los dos personajes continuamente.

Pero si hay algo a favor de la serie de Netflix, es cómo adapta todos los mitos a la actualidad. Nos muestra el laberinto de Creta, el propio Olimpo (como si fuera una mansión de nuevos ricos), o el Hades en blanco y negro pero repleto de paz. Nos va situando en el contexto con personajes como las Furias (bastante herederas de las hadas de ‘Onward’), o las Moiras. Todo presentado con cautela, con calma, sin apresurar las cosas, y sin perder de vista la historia principal. Aunque a lo largo de los episodios, quizá haya subtramas que se hagan un poco pesadas, o incluso que no tienen mucho interés para conectar con la historia principal.

Zeus y Hera, la mejor pareja de la serie. / NETFLIX

Otro de los personajes a destacar es el de Prometeo, al que da vida Stephen Dillane. No deja de ser curioso (y delimita a la perfección el de Zeus) que se convierta en el consejero del Dios del Olimpo, cuando este le encadenó en lo alto de una montaña. ¡Y con un águila picoteándole el higado cada día! Ahí se ve lo egoísta y egocéntrico que es Zeus, pero también lo necesitado que está de alguien que le escuche… y sobre todo, le dé la razón. La dinámica entre ambos es uno de los puntos fuertes de ‘Kaos’.

Pero si algo hay que destacar por encima de todo es la dirección de Runyararo Mapfumo (‘Sex Education’) y Georgi Banks-Davies (‘Paper Girls’). Lástima que, tras el visionado de los 8 episodios, la serie se olvide rápidamente. Sobre todo por culpa de esos personajes humanos que no acaban de calar. De todos modos, pese a ello, ‘Kaos’ es una serie muy divertida y cínica. Y Charlie Covell, la creadora, demuestra un conocimiento maravillosos de la mitología clásica. Eso juega muy a favor de la serie, y hará las delicias de los fans de la cultura griega. Una ‘Percy Jackson’ para adultos. Podríamos llamarlo así.

Así es ‘Kaos’, la nueva serie mitológica de Netflix

Una nueva versión contemporánea de la mitología griega. Mientras en el Monte Olimpo reina la discordia y el todopoderoso Zeus sucumbe a la paranoia, tres mortales están destinados a cambiar el futuro de la humanidad.

‘Kaos’ está protagonizada por Jeff Goldblum, Janet McTeer y Stephen Dillante. Junto a ellos, completan el reparto Aurora Perrineau, Debi Mazar, Sam Buttery, Daniel Monks, Gabby Wong, Robert Emms, Nabhaan Rizwan, Killian Scott, Billie Piper, Leila Farzad, David Thewlis, Rakie Ayola o Cliff Curtis.