Estas son las 15 series de Netflix que son canceladas fulminantemente este 2024

La llegada de las plataformas de streaming a nuestras vidas ha provocado que tengamos cada vez más contenido audiovisual disponible. Series, películas, documentales… Todo tiene cabida en servicios como los que ofrece Disney Plus, MAX, Prime Video o Netflix. Pero la gran cantidad de contenido tiene un precio a pagar, a parte de la suscripción, y es que alguna de nuestras series favoritas pueda cancelarse. Al final no todas pueden funcionar o convertirse en lo más visto. Y este 2024 Netflix ha pasado la tijera por varias de sus propuestas. Algunas por sorpresa, otras no tanto, y algunas de las que no sabíamos nada de su futuro, al final han acabado por finalizar antes de tiempo.

Las cancelaciones de series siempre han existido, desde que comenzó la televisión. Eso sí, antiguamente había incluso series que se cancelaban tras dos o tres episodios, y nunca podíamos ver el resto de la temporada. Al menos en las plataformas de streaming podemos ver temporadas completas antes de llegar a su inesperado final. Hoy hacemos una lista de todas las que han visto como su historia no podía seguir más allá de 2024.

Aquellos maravillosos 90

Sinopsis: Es 1995 y Leia Forman, hija de Eric y Donna, visita a sus abuelos durante el verano, relacionándose con una nueva generación de chicos de Point Place bajo la atenta mirada de Kitty y la severidad de Red. El sexo, las drogas y el rock n’roll nunca mueren: solo cambian de ropa.

Una de las últimas incorporaciones de la lista, el spin-off/secuela de la mítica ‘Aquellos maravillosos 70’ ya no tendrá más episodios. Llega al final tras dos temporadas que, pese a haberse colado en el top10 de Netflix, la plataforma no ha considerado que tuviera un futuro más allá. Aunque uno de sus protagonistas, el actor Kurtwood Smith, ha dejado caer que tratarán de salvarla en alguna otra plataforma de streaming…

Cancelada tras 2 temporadas

‘Barbarians’

Sinopsis: Los destinos de tres personas se entrecruzan en la batalla de Teutoburgo en el año 9 d.C., en la que los guerreros germanos frenaron la expansión del Imperio Romano.

Canceladas tras 2 temporadas

‘Black Summer’

Sinopsis: En los primeros y confusos días de un apocalipsis zombi, completos desconocidos deben aliarse para hacerse fuertes y regresar con sus seres queridos.

Precuela de la serie «Z Nation» producida por The Asylum para el canal Syfy. Las cosas como la son: la serie cumplía las expectativas y se convirtió en una propuesta diferente e interesante. Sobre los zombies hemos visto de todo, y encontrar un proyecto que tenga una visión algo novedosa es difícil. ‘Black summer’ lo consiguió, pero a medias. Netflix decidió eliminarla de su catálogo así que nunca podremos saber cómo termina la historia de los protagonistas, interpretados por Jaime King o Justin Chu.

Cancelada tras 2 temporadas

‘Hechos polvo’

Sinopsis: Una unidad de fuerzas especiales frustra un supuesto atentado en Las Vegas. En plena celebración, el peligro real sale a la luz. ¿Estarán en condiciones de reaccionar?

Cancelada tras 1 temporada

‘Kaos’

Sinopsis: Una nueva versión contemporánea de la mitología griega. Mientras en el Monte Olimpo reina la discordia y el todopoderoso Zeus sucumbe a la paranoia, tres mortales están destinados a cambiar el futuro de la humanidad.

La serie de Jeff Goldblum para Netflix llegaba con unas expectativas muy altas. Su nueva visión de la mitología clásica griega era divertida y refrescante. Charlie Cowell, la creadora de ‘The end of the f****** world’ estaba detrás de esta propuesta tan entretenida y diferente. Y claro, ¿cómo no iba a gustarnos un Zeus con los histrionismos de Goldblum? ‘Kaos‘ se coló en el top10 de Netflix este verano de 2024, pero la escasa conversación en redes sentenció una serie que se merecía mucho más.

Cancelada tras 1 temporada

‘Las frikiaventuras de James y Max’

Sinopsis: Un niño con forma de burbuja que cuestiona cualquier cosa que le molesta. ¿El resultado? Vive un montón de locas aventuras con sus dos mejores amigos.

Cancelada tras 1 temporada

‘Los detectives muertos’

Sinopsis: Dos fantasmas adolescentes forman equipo con una médium para resolver los misterios de su sobrenatural clientela… hasta que una poderosa bruja les complica los planes.

‘Los detectives muertos’ está ambientada en el universo de Sandman y basada en los célebres cómics de Neil Gaiman. Y aunque la propuesta era muy interesante, no dejó de quedarse en una burbuja de film Twitter . Remaba a favor tener una inclusión LGTBI muy actualizada y necesaria, pero la audiencia no respondió del todo. Además, teniendo en cuenta las últimas acusaciones contra su creador, quizá fue una decisión acertada.

Cancelada tras 1 temporada

‘Los hermanos Sun’

Sinopsis: Cuando un misterioso enemigo pone a su familia en el punto de mira, un miembro de una tríada de Taipéi va a Los Ángeles para proteger a su madre y a su hermano menor.

Cancelada tras 1 temporada

‘Mi padre, el cazarrecompensas galáctico’

Sinopsis: Cuando sus dos hijos viajan al espacio exterior por accidente y arruinan su última misión, descubren que el trabajo de su padre no es nada aburrido. Entre alienígenas y tiroteos con láser, esta familia desarrolla sus vínculos de una manera bastante peculiar.

Cancelada tras 2 temporadas

‘Perros espaciales’

Sinopsis: Con la Tierra en peligro, los desesperados científicos envían a unos perros modificados genéticamente al espacio para encontrar un nuevo mundo.

Cancelada tras 2 temporadas

‘Prisa por vivir’

Sinopsis: Mia Polanco es una chica londinense de 16 años que se reincorpora a sexto curso tras una estancia en el hospital provocada por la anorexia nerviosa. Tras salir del hospital después de una larga batalla contra la anorexia, se ve obligada a reincorporarse al mundo del instituto.

Serie británica adolescente creada por Ripley Parker, se centraba en una comedia sobre los trastornos alimenticios en la adolescencia. Algo similar de lo que hemos podido ver en la serie de ‘Heartstopper’, pero con menos azúcar y más mala leche. Una exploración sobre la identidad, la salud mental y los problemas ligados a la adolescencia. La crítica se rindió ante ella, destacando su buen equilibrio entre media y drama, pero no consiguió pasar el filtro de Netflix y finalizó antes de tiempo.

Cancelada tras 1 temporada

‘Ratched’

Sinopsis: Una enfermera de una institución mental se vuelve hastiada, irascible y un verdadero monstruo para sus pacientes. En los años 40, Mildred Ratched se traslada al norte de California para conseguir un trabajo en un hospital psiquiátrico pionero en la aplicación de nuevos e inquietantes experimentos con la mente humana.

Aunque esta serie de Netflix nos llegó en 2020, no ha sido hasta este año que hemos sabido de manera oficial su cancelación. Una de tantas propuestas de Ryan Murphy para la plataforma de streaming, el atractivo de esta no solo era su cuidado apartado visual, sino también funcionar como precuela de la obra maestra del cine ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’. Aquí Sarah Paulson sustituía a Louise Fletcher como la enfermera Ratched, y nos sumergía en su pasado, y end un hospital donde los experimentos con humanos se sucedían uno tras otro. Una serie diferente y atrevida, aunque acababa pinchando en hueso y deshaciéndose, como muchas otras de las ficciones de Murphy.

Cancelada tras 1 temporada

‘Superconectados’

Sinopsis: El periodista científico Latif Nasser investiga los sorprendentes y complejos vínculos que unen a los humanos, al mundo y al universo.

Cancelada tras 1 temporada

‘Tribus de Europa’

Sinopsis: En una Europa posapocalíptica dividida en microestados enfrentados, tres hermanos luchan por sobrevivir mientras una gran amenaza acecha al continente.

El problema de esta serie alemana es que no acababa de explotar todo su potencial en los escasos seis episodios que duraba la primera temporada. Ese es el problema de las cancelaciones tempranas, y es que no puede dejar desarrollar todo lo que una serie puede ofrecer. ‘Tribus de Europa’ partía de una premisa muy interesante, pero con todo el universo creado alrededor de esta, se merecía una segunda temporada para seguir ahondando en ese mundo postapocalítpico.

Cancelada tras 1 temporada

‘Una segunda oportunidad: Escuela de gimnasia’

Sinopsis: Kyra Berry, de 14 años, es una gimnasta afroamericana cuyo sueño es competir en los Juegos Olímpicos. Cuando se lesiona la rodilla, las autoridades deportivas de su país le ofrecen retirarse.

Cancelada tras 1 temporadas