Movistar Plus+ nos sumerge en 'La Vida Breve', una serie histórica de comedia sobre Los Borbones

El Televisero se ha desplazado hasta la ciudad de Cádiz para cubrir la puesta de gala de la segunda edición del South International Series Festival, que ha dado el pistoletazo de salida con el preestreno de 'La Vida Breve', la nueva serie de Movistar Plus+ que narra en clave de comedia la vida del monarca Luis I, su esposa Luisa de Orleans, su padres Felipe V y su madastra, la reina consorte Luisa de Orleans.

Durante la primera jornada del festival, hemos tenido ocasión de visionar los tres primeros capítulos de la ficción, creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Dirigida por este último junto a Diego Núñez Irigoyen, la serie está producida por Zeta Studios y está protagonizada Carlos Scholz ('Toy Boy'), Javier Gutiérrez ('Estoy vivo'), Alicia Armenteros ('Días mejores') y Leonor Watling ('Nasdrovia').

Esta peculiar y novedosa apuesta por parte de Movistar Plus+, verá la luz a principios de 2025, por lo que no queda más remedio que esperar para sumergirnos en este breve reinado y vida que Luis I tuvo. La miniserie cuenta con seis capítulos divertidos, dramáticos y breves de apenas 30 minutos, que dejan con ganas de más locura monárquica.

Una serie histórica sobre Los Borbones que integra la comedia

Durante la rueda de prensa a la que ha asistido El Televisero, Cristóbal Garrido, creador, ha enfatizado el enfoque humorístico de 'La Vida Breve', "muy fresco y actual", como herramienta clave para poder hacer una crítica a la Corona y a la sociedad española: "España es un país de contrastes y polarizado, siempre ha sido un lugar convulso en el que nos hemos dado palos unos a otros durante siglos. "Todo lo que pasa en la serie, pasó en su época y está pasando ahora, los Borbones siempre han sido así, seguirán siendo así y España seguirá mirando hacia otro lado".

Además, Garrido ha querido aclarar el rigor histórico con el que han desarrollado cada uno de los guiones y tramas de la ficción, sacando pecho por la originalidad de la misma: "Todo lo que vais a ver, ha pasado, no nos hemos inventado nada. Queríamos darle un valor distinto porque en España se han hecho muchas series históricas y no queríamos ser una más".

Entre risas y anécdotas, los actores protagonistas han compartido sus experiencias en el set. Leonor Watling ha detallado la dificultad de adaptarse al vestuario de época, especialmente al corsé de Isabel de Farnesio. "Si piensas en una ficción de época con comedia crees que el vestuario va a ser lo que menos cuiden porque las comedias no suelen tener mucho presupuesto", ha comentado, poniendo en valor la producción del proyecto.

Por su parte, Javier Gutiérrez ha añadido un toque de humor al asunto. "Nunca he tomado tanto paracetamol como en esta serie, la peluquería que me ponían era un poco pesada", ha desvelado. Carlos Scholz, que interpreta al monarca, ha admitido que su personaje se identifica mucho con los adolescentes de hoy en día. "Luis I era un adolescente de 17 años que quería ser rey y de repente no todo es como se lo imagina", ha explicado entre risas.

Un casting de lujo con localizaciones increíbles de la historia de España

El primer adelanto que hemos podido ver de esta serie sorprende por su ambientación y fotografía, cuidada hasta el último detalle; por su trama, que entrelaza lo dramático de la responsabilidad de llevar a hombro a un país con lo jocoso del caos que esto produce; y por el increíble reparto secundario que acompañan a la trama: Marta Hazas, Pepe Viyuela, Carlos González, Jorge Usón, Caudia Traisac, entre otros.

El rodaje de la serie se ha llevado a cabo, gracias a un acuerdo de colaboración con Patrimonio Nacional, en entornos emblemáticos de España, como el Palacio Real de Aranjuez y el Palacio de la Granja de San Ildefonso, y ha sido uno de los mayores aciertos de la producción, pues enriquece la narrativa y permite un contraste visual, al que apoya el tono cómico.

Segunda edición del South International Series Festival

El South International Series Festival da la bienvenida a su segunda edición en Cádiz, con una programación centrada en series de ficción y no ficción. Tras su debut en 2023, el evento ha ganado relevancia en la escena cultural andaluza y cuenta con estrenos exclusivos, como el de 'La Vida Breve'. Desde El Televisero nos hemos desplazado en exclusiva hasta allí para dar una cobertura total al evento.