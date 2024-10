Los Mozos de Arousa destapan el precio que han pagado por participar en ‘Reacción en cadena’

Borjamina, Raúl y Bruno, más conocidos como Los Mozos de Arousa, siguen acumulando dinero cada tarde en ‘Reacción en cadena‘, el programa conducido por Ion Aramendi en Telecinco. En pocas semanas alcanzarán la friolera de los 2,5 millones de euros de premio, algo que, cuando comenzaron en el concurso, veían impensable.

En poco más de un año, la vida de los tres jóvenes gallegos ha dado un giro de 180 grados. Apenas pueden salir a la calle sin que la gente les reconozca y les pidan autógrafos y fotografías. Esto es algo que les enorgullece, aunque también les abruma, ya que creen que participar en ‘Reacción en cadena’ les ha quitado anonimato.

«También me ha restado tiempo para dedicárselo a la familia y pareja porque llevamos año y medio yendo y viniendo, el trabajo… pero nos está dando una experiencia de vida muy grande. Una oportunidad de hacer cosas que, si no estuviéramos en el concurso, no habríamos hecho. También una estabilidad económica, un colchón que no se consigue todos los días», reconoce Raúl Santamaría en una entrevista concedida a ‘El Español’.

Los Mozos de Arousa reflexionan sobre su paso por ‘Reacción en cadena’

Por su parte, su hermano Borjamina analiza tanto la parte positiva como la negativa de salir en televisión. Son conscientes de que su repercusión mediática les está siendo muy beneficioso para su asociación, Arousa Moza, y también dan mayor alcance a otras causas que pueden defender tanto en la televisión como en las redes sociales: «También ayuda a que las instituciones hagan más caso».

Aunque tiene su parte negativa. Y es que, Borjamina reconoce que le ha quitado tiempo que dedicaba a otras aficiones o a la propia asociación: «Aunque Arousa Moza está en buenas manos, echo de menos el trabajo diario, el estar presente en las actividades que llevamos a cabo o el poder viajar a menudo y participar en proyectos internacionales como hacía antes. Abandoné un proyecto para poder grabar un día y ahí seguimos tras año y medio».

Además, Los Mozos de Arousa lamentan que, los días que están en Madrid para grabar el concurso, apenas tienen tiempo para hacer turismo, ya que van del hotel al plató y del plató al hotel. Por lo que «también se echa en falta esas actividades después del trabajo de hacer deporte o quedar con amigos», lamenta el hermano de Raúl.

Por último, Bruno tiene claro que esta experiencia televisiva le ha dado «ilusión, popularidad e ingresos importantes». Aunque «también me ha quitado un poco la gestión de mi tiempo porque todo gira en torno al calendario de grabaciones, que puede ser cambiante». Y es que los viajes de Galicia a Madrid les están resultando agotadores.

«Teniendo en cuenta que la distancia Vilagarcía- Madrid en tren es de unos 500 kilómetros y que habremos grabado entre 40 y 45 semanas, pues más de 40.000 kilómetros solo contando el tren», calculan Los Mozos de Arousa. Aunque todo esto les merece la pena, y es que están a punto de alcanzar la estratosférica cantidad de 2,5 millones de euros. Su objetivo es invertir el dinero en un local para la asociación Arousa Moza.

Les han llegado peticiones para que inviertan el dinero en causas sociales

Borjamina explica que «sigo como al principio. No tengo ningún plan más allá del local de la asociación. Hasta que no lo vea en mi cuenta, no seré consciente de lo que he ganado. Por ahora sólo es un número y, de todas formas, la cifra que nos queda para cada uno está muy lejos de los 2,5 millones que llevamos acumulados como equipo, y sin restarle los impuestos».

Por su parte Bruno añade que, además de ayudar con el loca, el resto del premio le gustaría ahorrarlo. Mientras que Raúl destinará parte de su dinero a la asociación y a una vivienda, «porque es importante tener ya una propiedad». Aunque deja claro que «hasta que no veamos el dinero no somos conscientes como para estar pensando en qué lo vamos a gastar».

Los Mozos de Arousa también explican a ‘El Español’ que les han llegado peticiones a través de las redes sociales, para que destinen parte del dinero ganado a alguna obra social. «Sí que me han llegado mensajes por redes pidiendo dinero para causas concretas o de personas que están ahogadas por las deudas», asegura Borja. Lo mismo que le ocurre a Bruno: «Da mucha lástima, pero no se puede a unos sí y a otros no».

Qué harán Los Mozos de Arousa el día que sean eliminados de ‘Reacción en cadena’

Los tres son conscientes de que, en algún momento, serán eliminados de ‘Reacción en cadena’, y ya están mentalizados para ello. Bruno reconoce que «el día siguiente de que pase eso me lo planteo como un tramo nuevo del camino que voy a afrontar con herramientas muy útiles». Además, confiesa que últimamente los equipos van muy fuertes, por lo que «no pienso a largo plazo».

Por el contrario, a Borjamina le cuesta imaginar cómo será su vida sin ‘Reacción en cadena’: «Seguro que vendrán nuevos proyectos, como los que han ido apareciendo en estos meses, teniendo que decir que no a algunos por no poder compaginarlos. Y, sino, estaré muy contento de retomar una vida con la que estaba muy feliz y a la que añado un buen colchón económico». «Además, me he embarcado en otras aventuras como una sección semanal en Radio Galega que también me supone bastante tiempo», añade.

Raúl coincide con su hermano en que cambiar la rutina con la que llevan año y medio no será nada fácil. Aunque reconoce que cuando tienen una semana libre de grabaciones, la dedican a hacer lo que hacían antes de participar en el concurso de Telecinco: jugar a juegos de mesa con amigos, salir de paseo con la familia o con sus parejas. «Al principio, la gente nos seguirá parando, pero seguramente que, con el paso del tiempo, esto se vaya acabando», asegura.

Su sueño sería presentar las Campanadas y entrar en el Libro Guinness

En cuanto a los sueños que les quedan por cumplir, Borjamina desea conseguir el récord Guinness de permanencia en un concurso, que se encuentra en poder de Los Lobos. «De pequeño, cada año me regalaban el libro Guinness y soñaba con aparecer en él. Creo que nunca estaré tan cerca de cumplir ese sueño e intentaremos conseguirlo. Además, hay un tal Émilien en Francia que está también al acecho con una cifra de programas consecutivos muy similar a la nuestra. Que lo mantengan Los Lobos vale, pero que se lo lleve un francés… Por ahí sí que no paso», asegura Santamaría, entre risas.

Otro de los sueños de Los Mozos de Arousa sería presentar las Campanadas de Fin de Año para Mediaset desde su Vilagarcía de Arousa. Aunque este año no podrá ser ya que se darán desde Lanzarote, Borjamina tiene claro que si se lo llegan a ofrecer, aceptarían de inmediato: «La respuesta sería un sí rotundo». «Sería fantástico, y subidos a una batea, ya ni te cuento», fantasea Bruno, mientras que Raúl añade que «no nos lo planteamos como tal. Al final las Campanadas creo que es el momento del año que a todo el mundo le gustaría presentar. Hay mucha gente en la cadena como para que estemos pensando en eso. Si tuviera que ser un sitio… que fuera Galicia porque nos haría mucha ilusión, al final es traer un día y un acto importante para que la gente pueda conocerla más aún. Para nosotros sería un colofón de año importante», sentencia.