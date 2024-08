Rául Santamaría (Mozos de Arousa) destapa el alto precio por participar en ‘Reacción en cadena’

Hace poco más de un año Raúl Santamaría, Bruno y Borjamina eran tres jóvenes gallegos totalmente desconocidos. Su participación en ‘Reacción en Cadena‘ como ‘Los Mozos de Arousa’ les dio el salto a la fama, una popularidad que, según ellos mismos han reconocido, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.

«A mí me llegan a decir hace un año que yo iba a pasar más tiempo con Bruno que con mis padres o con mi novia y diría que es imposible. Así que sí que fue un año diferente, un año en el que pasaron muchísimas cosas y aquí seguimos», reconoció Raúl Santamaría el día que ‘Los Mozos de Arousa’ cumplieron un año de participación en el concurso de Telecinco presentado por Ion Aramendi.

El trío ya ha alcanzado la friolera cifra de dos millones de euros en el programa, lo que les ha hecho entrar en la historia de la televisión en España. Raúl ha concedido una entrevista a ‘El Español’ donde cuenta cómo está aprovechando el parón veraniego en las grabaciones del concurso y cómo lleva el que le reconozcan por la calle. Además de cómo es compaginar su participación en ‘Reacción en cadena’ con su labor política en el PP en el parlamento gallego.

Raúl Santamaría desvela cuáles son sus planes para este verano

«La verdad es que muy complicado tener planes o poder organizar algo con tiempo», reconoce. «Los planes que tengo son los mismos que los del verano pasado, aprovechar cualquier hueco para descansar, desconectar y poder ir un rato a la playa. También buscaremos un hueco para ir a algún parque de atracciones, ya que lo tenemos como tradición cada verano», asegura.

Si tiene que elegir algún destino soñado para desconectar, Raúl Santamaría tiene claro que elegiría la playa, «aunque también me gusta conocer y explorar rutas por la montaña». Y es que acaba de acoger a un cachorro de cinco meses en una protectora, «por lo que necesita pasear y correr mucho».

Si bien es cierto que el hermano de Borjamina reconoce que tiene pendiente ir con su novia a Disneyland París, un viaje que le hace especial ilusión. «Y ahora, con el dinero que llevamos acumulado, quizá después de París tocaría Orlando para valorar qué parque es mejor», bromea. También le encantaría pasar un mes de desconexión en Tailandia, «pero con una mochila y a la aventura».

Los tres ‘Mozos de Arousa’ coinciden en que la fama les ha cambiado su vida. Raúl Santamaría recuerda que un día iba en un tren y una señora le saludó al entrar. Cuando ella se fue a bajar, quiso despedirse, pero él estaba dormido. Aún así, la mujer le despertó para cumplir su objetivo. «Siempre tienes que poner una sonrisa en esas situaciones. La gente cruza límites sin darse cuenta. Yo antes si veía a un famoso que me gustaba le pedía una foto, ahora ya no lo hago por no molestarlos», confiesa.

Las cosas buenas y las cosas malas de la fama

Los mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’

«Intento no hacer caso ni a lo positivo ni a lo negativo de la fama. Al final, una vez que eres mediático y sales en la tele, sabes que va a haber gente que te critique o que te diga cosas buenas. Yo creo que lo importante es no hacer mucho caso ni a unas ni a otras, ser como eres, actuar como crees que debes actuar tú y como te dicen que tienes que hacerlo. Seguir siendo como eres y que nadie te cambie. Esa es la clave», asegura el político gallego.

Por un lado, Raúl Santamaría está feliz porque la fama le ha dado a conocer gente que de otra forma, posiblemente no hubiera conocido. Y seguramente también le dio más visibilidad en política. Pero, por otro lado, la popularidad también tiene su lado negativo: «La fama te quita intimidad. Estás mucho más expuesto y te obliga a estar más pendiente de todo lo que haces o todo lo que dices».

Por todo esto, confiesa que «viajar por España es un poco más complicado, porque la gente ya nos conoce y nos para, nos piden fotos y eso hace que la intimidad o la desconexión cueste conseguirla. Por eso si podemos nos gusta visitar otros países. Aunque también da mucha satisfacción ver el cariño que nos tiene la gente dentro y fuera de Galicia», sentencia.