Raúl Santamaría, de los Mozos de Arousa, obligado a revelar su patrimonio como diputado del PP

No hay duda de que Raúl Santamaría, su hermano Borjamina y Bruno Vila se han convertido en auténticas estrellas de la televisión gracias a su participación en ‘Reacción en cadena’. Los Mozos de Arousa llevan más de 230 programas y acumulan un bote de más de 2 millones de euros.

Sin duda, los tres jóvenes ya tienen un dinero acumulado para su asociación Arousa Moza y para cumplir sus diferentes sueños. Y aunque no sabemos cuál es la economía de los tres, Raúl Santamaría si que se ha visto obligado a publicar su patrimonio.

Cabe recordar que Raúl era concejal del PP en Villagarcía de Arosa (Vilagarcía de Arousa) en Pontevedra. Pero el pasado mes de febrero, el concursante de ‘Reacción en cadena’ consiguió un escaño en las elecciones autonómicas gallegas. El componente de los Mozos de Arousa iba de número 7 en la lista del PP por Pontevedra, que encabezaba el Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Así, Raúl Santamaría atendiendo al ejercicio de transparencia que se exige a los 75 parlamentarios de la Cámara autonómica ha declarado que acaba de comprarse en el mes de mayo una vivienda unifamiliar con la que suscribió una hipoteca y un préstamo personal de 254.000 euros. Además revela que tiene 14.000 euros ahorrados en su cuenta corriente del banco.

Por otro lado, el concursante de ‘Reacción en cadena’ cuenta con un plan de ahorro por valor de 750 euros y posee un coche de marca Cupra Formentor. Pese a todo, tal y como recoge El Plural, Raúl Santamaría no está entre los políticos que más posesiones y ahorros tienen.

La vida política de Raúl Santamaría

Raúl Santamaría, el componente de los Mozos de Arousa, estudió magisterio pero comenzó una carrera política en el año 2018 cuando fue portavoz de las Nuevas Generaciones del PP en Galicia y en 2022 participó en el 18º Congreso Autonómico de los populares gallegos.

Su vinculación con el PP se hizo visible cuando apareció justo detrás de Alberto Núñez Feijóo en un mitin. El joven de 25 años es concejal del Partido Popular en Vilagarcía desde las últimas elecciones municipales. Aunque fue este 2024 cuando dio el gran salto a la Xunta al conseguir un escaño como diputado.

Pese a su labor como diputado, Raúl Santamaría ha intentado compaginar su vida política con las grabaciones de ‘Reacción en cadena’. «Cuando me llamaron para preguntarme si estaba dispuesto a ir en las listas, les dije que, en un principio, si les tenía que dar la respuesta en ese momento era un ‘no’ por la responsabilidad que tengo en un equipo que comparto con dos personas más», explicó en una entrevista para El Español. En ella aclaró que desde la productora del concurso de Telecinco no le pusieron pegas: «La productora me dijo que ellos, mientras estuviéramos en Reacción en cadena, no iban a poner pegas».