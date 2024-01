En riesgo el futuro de este miembro de Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’: el motivo

Raúl Santamaría, uno de los integrantes de Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’ y hermano de Borjamina, va a pasar de ser concejal del PP en su tierra, Vilagarcía de Arousa, a formar parte de la lista del PP en las elecciones autonómicas gallegas del 18-F. El joven va en la lista por Pontevedra.

Raúl siempre ha estado ligado a la política autonómica, cuando estaba Alberto Núñez Feijóo, y a la provincial desde muy joven. Su relación con Alfonso Rueda, el actual presidente de la Xunta, es muy buena porque le conoce desde que era presidente provincial del partido en Pontevedra.

El componente de Mozos de Arousa asegura en una entrevista para El Español que se metió en la política desde muy joven «para intentar ayudar a la gente». No obstante, reconoce que, al principio, le costó aceptar la propuesta de ir en las listas para los comicios autonómicos que se celebrarán en las próximas semanas. Y le costó por su compromiso con ‘Reacción en cadena‘.

«La televisión y la política son difíciles de compaginar», lamenta. Es por ello que a priori dijo que no porque no quería dejar tirados ni a su hermano Borjamina ni a Bruno, ya que ellos también habían renunciado a cosas para formar parte de los Mozos de Arousa en el concurso de Telecinco.

Sin embargo, dado que en el PP no le pusieron problema alguno en que compaginara ‘Reacción en cadena’ con esta nueva aventura en política, ha terminado aceptando. «Una vez que realicen las elecciones y salga el resultado, pues, en principio, compaginaré ambas cosas, ya que la productora (Bulldog TV) me dijo que ellos, mientras estuviéramos en ‘Reacción en cadena’, no iban a poner pegas», ha aclarado Raúl sobre su continuidad en el formato una vez pasen las elecciones.

Por otro lado, en esa misma entrevista para el citado medio, deja claro que «en muchas áreas mis ideas van más acordes a las de centroderecha, por eso yo me siento cómodo en el Partido Popular». «Pero eso no quita que yo no pueda decir cosas que están bien hechas por parte de los otros partidos. Y al igual que puedo decir qué cosas no están bien hechas de mi partido», admite Raúl Santamaría.

«Me dan igual las ideas de un lado de otro. Mis amigos me suelen decir que parece que no tengo ideas del PP, y yo les digo: ‘a ver, ¿cuáles son las ideas del PP?’. Parece que si eres del PP te tienen que gustar los toros, tienes que ser monárquico… hay unos clichés que yo no los comparto», sentencia.