Estupor por lo que pasó con Los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’: es para verlo en bucle

Si algo está claro del paso de Los Mozos de Arousa por ‘Reacción en cadena’, es que la risas están siempre aseguradas en la prueba de ‘Combinación ganadora’. A menudo, el trío gallego hace uso de su ingenio en este reto de definir palabras y en ocasiones regalan a los espectadores momentos tan hilarantes como el de este miércoles. Raúl y Borjamina tenían que hacer que Bruno adivinase la palabra ‘bidé’ y la respuesta de este no dejó indiferente a nadie.

Cuando faltaban escasos segundos para finalizar ‘Combinación ganadora’, los tres jóvenes se encontraron con una difícil tarea. Raúl y Borjamina tenían que hacer uso de su ingenio lo más rápido posible para que el tercer mozo lograse descifrar ‘bidé’. Sin embargo, en este caso al trío le venció la presión.

Con el tiempo encima, los dos hermanos probaron suerte con su más esmerada definición. «Que limpia penes en baño», formularon los integrantes de Los Mozos de Arousa esperando que el tercero en discordia pudiese tener un momento de lucidez. Sin embargo, Bruno se encontraba completamente confundido y terminó respondiendo «alcachofa».

Los Mozos de Arousa la lían con su definición de ‘bidé’

Los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’

Nada más dejar clara la respuesta, Ion Aramendi estalló en carcajadas y procedió a desvelar la respuesta correcta mientras el público se sumía en risas también. «Ay, por favor. Bidé, bidé… donde puedes ser higiénico… con las zonas más bajas», explicó el presentador sin poder contener el revuelo formado en plató por la cómica estampa de los gallegos.

“Ya, es que la alcachofa puede ir más para atrás que para adelante”, respondió Bruno entre la conmoción. «Bueno, no lo sé, no lo sé. Cada uno lo utiliza como quiere», terminó señalando el vasco antes de avanzar a la última palabra de la prueba. Sin embargo, este hilarante desliz no tuvo consecuencias para Los Mozos de Arousa, que continúan aumentando su millonario bote, que ya suma 2.247.780 euros.