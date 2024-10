Los Mozos de Arousa ven peligrar su permanencia en ‘Reacción en cadena’ por esta razón

Los Mozos de Arousa siguen haciendo historia en ‘Reacción en cadena’. No obstante, parece que el trío gallego formado por Raúl, Borjamina y Bruno empieza a acusar el cansancio y por ello cada vez son más veces las que sus rivales les ponen contra las cuerdas poniendo en riesgo su continuidad.

Pasó hace unos días cuando ‘futboleros victoriosos’ le complicaron la jugada a los Mozos de Arousa en ‘complicidad ganadora’ pese a hacer una prueba bastante pobre pues solo consiguieron cuatro aciertos. Sin embargo, los gallegos tuvieron varios traspiés y estaban empatados a pocos segundos de acabar el tiempo. Finalmente, consiguieron remontar.

Sin embargo, este viernes, los Mozos de Arousa volvieron a sufrir gracias al buen trabajo de sus rivales durante todo el programa. De hecho, Raúl, Borjamina y Bruno llegaron a ‘complicidad ganadora’ con menos dinero que ‘Paelleros Sánchez’, algo que hacía tiempo que no les ocurría.

En su turno, Los Mozos de Arousa completaron hasta ocho aciertos en la ‘complicidad ganadora’. Una marca buena pero baja para lo que nos tienen acostumbrados. Y eso llevó a que sus rivales, un padre valenciano y sus dos hijos consiguieran empatarles teniendo que ir al desempate.

Fue ahí donde ‘Paelleros Sánchez’ tuvieron serios problemas pues cometieron un grave error al plantear la definición de ‘florecer’ pues dijeron ‘flor’. Una formulación inválida. Con ese fallo, los Mozos de Arousa solo tenían que acertar su respuesta aunque tardaran más tiempo.

Y finalmente, Raúl y Borjamina consiguieron dar con la fórmula para que Bruno respondiera «fecundación» en solo cinco segundos. Algo que hizo que el trío gallego se asegurara su continuidad en el concurso que presenta Ion Aramendi una tarde más.

Antes de la prueba final, el presentador de ‘Reacción en cadena’ no dudó en preguntarles a los Mozos de Arousa si tenían los «huevos de corbata» por haber estado al borde de la eliminación. «Un poco», reconocían. Finalmente, llegaron a la última cadena con 94.000 euros. Aunque esta vez no acertaron la última palabra y no sumaron dinero a su bote de 2.434.199 euros.