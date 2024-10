La lista de invitados de ‘El Hormiguero’ para hacer frente a ‘La Revuelta’ de Broncano en su quinta semana

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de ‘El Hormiguero’. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa del lunes 7 al jueves 10 de octubre a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana encadenando derrotas contra David Broncano, el valenciano saca la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió a estrellas de la talla de Andrés Velencoso y Natalia Sánchez, la cantante Ana Mena, el actor Hovik Keuchkerian y el viejo amigo del programa Omar Montes, Pablo Motos contará con otra nueva tanda de invitados para hacer sombra a ‘La Revuelta’.

La semana arrancará con la primera visita de Franco Colapinto a ‘El Hormiguero’. El piloto de Fórmula 1 llegará al espacio de Pablo Motos tras su impresionante debut en la máxima categoría del automovilismo. El martes, llegará el turno de Carolina Yuste y Luis Toscar. Los protagonistas de ‘La Infiltrada’ visitarán a Pablo Motos para desvelar todos los detalles de esta nueva película, que llegará a los cines el próximo 11 de octubre.

El miércoles, Ana Guerra regresará a ‘El Hormiguero’ con nueva música bajo el brazo. La cantante llegará al espacio de Antena 3 para presentar ‘Sin final’, su último trabajo discográfico. El jueves, Gloria Gaynor pondrá el broche de oro a la semana de entrevistas justo antes de su concierto en el Wizink Center. La cantante internacional llegará a Madrid con su gira ‘Gloria Gaynor: Never can say goodbye’.

Lunes 7 – Franco Colapinto

El lunes, Pablo Motos recibirá a la nueva sensación de la Fórmula 1. El joven piloto Franco Colapinto se estrenará en ‘El Hormiguero’ para hablar sobre su debut en la competición de la mano del equipo Williams Racing. Y es que, en tan solo tres carreras, el debutante ha conseguido impresionantes marcas, sumando sus primeros puntos para el equipo.

Martes 8 – Carolina Yuste y Luis Tosar

Carolina Yuste y Luis Tosar visitarán a Pablo Motos el próximo martes justo antes de su gran estreno. Los protagonistas acudirán al programa de las hormigas para presentar ‘La Infiiltrada’, la película que verá la luz el próximo 11 de octubre y que narra la historia real de un policía que se infiltró durante años en la banda terrorista ETA.

Miércoles 9 – Ana Guerra

El miércoles queda reservado para Ana Guerra, que a menos de un mes de darse el ‘sí quiero’ con Víctor Elías, ha estrenado música. La cantante, que repite una vez más en ‘El Hormiguero’, contará todos los detalles de cómo ha sido el proceso creativo de su último trabajo discográfico, ‘Sin final’.

Jueves 10 – Gloria Gaynor

El jueves, Gloria Gaynor será la encargada de poner el broche de oro a una semana llena de estrellas en el programa de Pablo Motos. La cantante internacional hará una parada en el programa de las hormigas antes de subirse al escenario del Wizink Center el próximo 12 de octubre. Será su única parada en el país de su exitosa gira de conicertos en la que repasa temas como ‘I will survive’ o ‘Never can say goodbye’.