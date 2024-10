‘La Revuelta’ de Broncano aplasta en audiencias a ‘El Hormiguero’ con la mayor distancia histórica

‘La Revuelta’ de David Broncano vivió una noche verdaderamente histórica este miércoles con todo lo que aconteció durante sus 70 minutos de emisión. En primer lugar, se rompió el mito de no repetir invitado con Ana Mena, que acudió al programa de TVE tan solo un día después de haber estado en ‘El Hormiguero’, su rival directo. En resumen, una televisión sin complejos, sin moldes ni reglas y totalmente alejada de los convencionalismos y de lo previsible.

Pero el broche de oro de la velada lo pusieron dos invitadas más que muchos no vieron venir. Belén Esteban y María Patiño aparecieron en la segunda parte del espacio con el espíritu de Sálvame por bandera; haciendo entretenimiento en mayúsculas y regalando infinidad de momentazos en los apenas quince minutos que permanecieron en pantalla. Puro espectáculo. «Cultura pop» cómo así les definió el propio Broncano.

Cómo se nota que son bestias de la televisión. pic.twitter.com/8cTggbpNwD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2024

Un show en su conjunto, de los que dan todo el sentido a la televisión, que aupó a ‘La Revuelta’ a firmar uno de sus mejores datos con un fabuloso 17,7% de share y más de 2,3 millones de telespectadores de media. Fue la oferta más vista del día y el espacio líder absoluto de la noche a pesar de estar muy condicionada por la Champions League. El minuto de oro de la jornada lo consiguió a las 22:35 horas con 2.657.000 y un 20,2%.

‘La Revuelta’ arrastra a ‘El Hormiguero’ a su segundo peor dato de temporada

Mientras tanto, ‘El Hormiguero’ sufrió, además del fútbol, el fuerte envite del programa de David Broncano y obtuvo un 13,6% y 1,7 millones (su segundo peor dato de temporada) a pesar del truco de alargar la emisión hasta las 23:15 horas; media hora más de lo indicado en la programación de Antena 3 con el objetivo de maquillar los resultados y poder luchar por el título de programa más visto al acabar casi 25 minutos más tarde que ‘La Revuelta’. Sin embargo, ese propósito no fue conseguido.

Además, en estricta coincidencia, esa distancia fue abismal y la mayor hasta la fecha desde que arrancó la competición entre ambos formatos. Entre las 21:55 y las 22:52 horas, ‘La Revuelta’ logró un impresionante 18,6% de cuota y 2.485.000 de espectadores y ‘El Hormiguero’ se quedó en un 12,4% y 1.651.000. Más de seis puntos y ochocientos mil seguidores de ventaja para Broncano.

Un resultado realmente aplastante. Ya no solo por la brecha, sino porque en el caso de Ana Mena, su visita rindió mucho mejor en ‘La Revuelta’ que en ‘El Hormiguero’, donde, como antes apuntábamos, la artista había asistido el día anterior. El talk show de Pablo Motos registró un 15,6% con su visita (14,6% en estricta competencia), es decir, cuatro puntos menos con respecto al programa de Broncano (18,6%).

⚪️ En la franja de coincidencia (21:55h-22:52h) @larevuelta_tve y @El_Hormiguero obtuvieron los siguientes resultados:



🗣️ @larevuelta_tve 2.485.000 espectadores de media y el 18.6% de cuota.



🗣️ @El_Hormiguero 1.651.000 espectadores de media y el 12.4% de cuota.#Audiencias… pic.twitter.com/XxpsQpbish — Barlovento Comunicación (@blvcom) October 3, 2024

Por targets, ‘La Revuelta’ arrolló en adultos jóvenes de 25 a 44 años con un desorbitado 33,1%. Les siguieron los jóvenes (13 a 24 años) con un 23% y los mayores de 45 a 64 años con un 18,7%. En cuanto a CCAA, Broncano voló especialmente en Madrid (25,4% vs 11,9%); Euskadi (26,9% vs 8,3%); Castilla y León (20,9% vs 18,3%); Comunidad Valenciana (19,5% vs 11,4%); Aragón (18,3% vs 15,8%); Asturias (18,1% vs 11,9%) o Cataluña (17,6% vs 6,8%).