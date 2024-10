Belén Esteban y María Patiño irrumpen en ‘La Revuelta’ con palo a Mediaset y este poderoso consejo a Broncano

Después de conseguir lo imposible y recibir a Ana Mena en plató apenas un día después de su paso por ‘El Hormiguero’, el espacio de La 1 guardaba aún más sorpresas. Cuando la emisión iba a rozar su fin, en lugar de recibir a alguno de sus colaboradores con una sección, David Broncano hizo enloquecer al público recibiendo a María Patiño y Belén Esteban.

«Son dos personas que no necesitan ni que las presenten. Son cultura pop de España», comenzó adelantando David Broncano antes de recibir a las dos estrellas de ‘Ni que fuéramos’, que llegaron con cazuela en mano listas para que el presentador probase la última receta de Belén Esteban. «Ana Mena os ha traído golosinas y María y yo os hemos traído judiones calentitas», señaló la de Paracuellos entre risas.

Es como un accidente, no puedes dejar de mirar cómo se interrumpen. Se enfadan, discuten, se reconcilian, se ríen…Da igual de lo que hablen, son las mejores. #LaRevuelta @maria_patino @BelenEstebanM pic.twitter.com/cmNel5A0Vz — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2024

María Patiño y Belén Esteban irrumpen en la recta final de ‘La Revuelta’

«Con chorizo y morcilla, como se te ocurra decir que no te gusta…», advirtió María Patiño al de Jaén. Entonces, Belén desveló que ‘La Revuelta’ no era la única opción que habían barajado este miércoles noche. «Nos han hecho otra oferta, no te voy a decir quién. Pero por el cariño que me has tenido siempre María y yo hemos decidido venir», sentenció la colaboradora de Quickie.

«¿Os han llamado de ‘El Intermedio’ justo a esta hora?», preguntó con sorna el humorista. «Sí… a ‘El Intermedio’ jajaja, de otro», espetó Patiño entre risas, tal vez haciendo alusión al espacio de Pablo Motos. Mientras tanto, el presentador comenzaba la degustación. «Cómete los juidones que Andreíta se comió el pollo», señaló Ricardo Castella entre risas.

Cómo se nota que son bestias de la televisión. pic.twitter.com/8cTggbpNwD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2024

Y al igual que en el plató de ‘Ni que fuéramos’, la comida fue uno de los grandes focos de conflicto durante su paso por La 1. «Ella va de cocinera», señaló con sorna María Patiño. «Perdona pero más que tú sí», le contestó la princesa del pueblo justo cuando David Broncano dio su aprobación al plato. «Ala, jódete, que estás siempre pico pala», exclamó Belén con satisfacción.

Fue entonces cuando se sentaron para comenzar la breve entrevista y no dudaron en pronunciarse una vez más sobre su salida de Mediaset. «Nosotros nos dijeron adiós pero hemos decidido ser la resistencia como tú», señaló la presentadora de Quckie, que fue rápidamente interrumpida por su compañera. «Nos echaron a la puta calle», espetó Belén sin ningún pudor.

Sobre su salida de Mediaset: «A mi me llamaron despojo»

«Pero David, yo te voy a dar un consejo, estoy muy feliz de que estés en TVE, pero acuérdate de cuando estabas en un sitio pequeño y todos hablaban de ti, eso es lo que nos ha pasado a nosotros«, señaló Belén Esteban mientras María Patiño explicaba como se habían reinventado en las redes hasta conseguir un hueco en TEN. «Somos streamers totales», añadió Esteban.

Y la ‘princesa del pueblo’ no se cortó a la hora de pronunciarse sobre la censura por parte de Mediaset y cómo les prohibieron usar la marca de ‘Sálvame’ en su nuevo espacio lejos del grupo de Fuencarral. «En vez de muertos estamos bien vivos», aseguró entre risas la tertuliana. «Nos tendríamos que haber llamado este año la resisshhhh», añadió Broncano tras escuchar la explicación al completo, comparándolo con su salida de Movistar Plus+.

«Nos hemos emocionado cuando hemos salido, muchas gracias», insistió Belén Esteban antes de que María Patiño comentase con dureza como fue su expulsión y la de sus compañeros de las tardes de Telecinco. «Una cosa es que te despidan y otra cosa es que decidan que dejas de vivir y de existir», aseguró la presentadora. «A mí me llamaron despojo», añadió Belén algo molesta.

«Me rompí la pierna en Mediaset… gracias»

Tras asegurar que Kiko Matamoros estaba «algo enfadado» con el programa por su comparación con el zombi de ‘The Walking Dead’, Belén Esteban cargó una vez más contra su antigua casa televisiva mientras contaba una anécdota de ‘Ni que fuéramos’. «Estaba bajando las escaleras y como me rompí la pierna en Mediaset… gracias jaja», señaló con sorna la tertuliana. «¿Pero eso también fue culpa de ellos?», preguntó Broncano incrédulo.

«Sí, culpa de ellos porque no había ninguna colchoneta… recursos humanos por favor», sentenció entre risas la compañera de María Patiño, que tras mandar a callar infinidad de veces a la comunicadora, zanjó el paso de ambas por ‘La Revuelta’ con un poderoso consejo al presentador de TVE. «Ahora estás aquí, y los que sabemos hacer televisión tenemos que estar agradecidos para toda esta gente que nos ve«, reflexionó Belén Esteban entre aplausos mientras la presentadora pedía «un hueco en la española» para el espacio de Quickie.

Finalmente, David Broncano tuvo que despedir a sus improvisadas invitadas lamentando el corto tiempo que había podido dedicarles. «Os invitamos otra vez otro día, muchas gracias por venir», aclaró antes de zanjar la emisión el presentador de ‘La Revuelta’. Y es que, antes de darles la bienvenida, ya había dejado claros sus planes de recibirlas en otra ocasión para una entrevista más distendida.