Javier niega a 'Gran Hermano' y desvela el verdadero motivo de su abandono en el reality

Una de las mayores incógnitas de las tramas generadas en la actual edición de 'Gran Hermano' es la que explica el abandono de Javier. Cabe recordar que el hasta ahora concursante salió súbitamente el reality tras la marcha de Vanessa y la petición que ésta le lanzó en pleno directo.

Ahora, casi cuatro días después de su adiós, es Javier el que responde a los interrogantes sobre su polémica decisión. El gallego lo ha hecho en el plató de 'Gran Hermano', donde ha negado que abandonara porque Vanessa se lo pidiera: "La decisión la tomamos los dos. Mira, yo te voy a ser sincero... Escucha, yo desde el día de mi cumpleaños, no voy a decir el motivo concreto porque sería hablar de menores, aunque bueno, lo dije en la casa y puedo decirlo aquí también. Desde el día que me enviaron el vídeo de mi niña me quede rayado".

Acto seguido, Javier ha proseguido diciendo: "Mi niña se caracteriza porque es un cascabel de niña que siempre se está riendo. Es una niña que todo es alegría para ella y felicidad y en el video la vi demasiado seria e incluso un poco triste y me quedé rayadísimo. De hecho, entré en la casa y se lo dije a Vanessa". "En el momento en el que me calmé le dije "me he quedado rayado, he visto a la niña mal" y desde ese día empecé".

En ese momento, Ion Aramendi le ha tomado la palabra para confesarle: "Tampoco soy quién para meterme en relaciones y tengo la mía con luces y sombras como todo el mundo, pero el jueves me quedé chafado. Nadie entendió que ella no dejara que cumplieras tu sueño de vivir 'Gran Hermano' y que tú tampoco lo defendieras".

Una postura, la de Ion Aramendi, que muchos compartieron. Sin embargo, tras la confesión del hasta ahora concursante, parece que los motivos reales de su abandono quedan al descubierto. "Era un momento de necesidad, hay que entenderlo. Si ella me dice "yo estoy mal y te necesito" mi deber es estar a su lado", ha añadido Javier.