El padre de Íñigo Errejón sale a la palestra en Sonsoles y 'TardeAR' y rompe así su silencio

Desde que estallara el escándalo en torno a las acusaciones a Íñigo Errejón de acoso sexual y violencia machista y sobre todo a raíz de la denuncia de Elisa Mouliáa no se habla de otra cosa. Este viernes, todos los programas están abordando el caso y espacios como 'TardeAR' e 'Y ahora Sonsoles' han querido recabar la opinión de José Antonio, el padre del ya ex portavoz de Sumar.

Así, los programas que presentan Frank Blanco y Sonsoles Ónega no han dudado en trasladarse hasta la casa en la que vive el padre de Íñigo Errejón después de que por la mañana ya lo intentara 'En boca de todos'.

Y justo cuando ambos programas estaban en emisión, José Antonio Errejón, el padre de Íñigo Errejón aparecía paseando a su perro y los reporteros tanto de 'Y ahora Sonsoles' como de 'TardeAR' no dudaban en preguntarle por qué pensaba de todo lo que se está diciendo de su hijo y si ha podido hablar con él.

Según el padre de Íñigo Errejón no ha podido hablar con su hijo en las últimas horas y desconoce su estado y su paradero después de que la prensa capotara también este viernes al ya ex político de Sumar saliendo corriendo de su casa con una carpeta en la mano.

"Estamos afectados, te imaginas que con este golpe de popularidad imprevista, pero bueno", reconocía José Antonio Errejón asegurando que no había leído la denuncia de Elisa Mouliáa y que no se esperaba nada de esto. Todo después de que por la mañana asegurara que "yo estoy al 100% convencido de que mi hijo no tiene nada que ver con eso". "Cualquiera que le conozca sabe que él es la antítesis de esto", añadía.

Pero al ver que tanto la reportera de 'Y ahora Sonsoles', Beatriz Osa como Jorge Luque de 'TardeAR' insistían, el padre de Íñigo les agradecía su atención pero les pedía que por favor le dejaran pasear a su perro tranquilo. "Él es un tipo muy listo y sabe gobernar su vida", le respondía a la reportera de Sonsoles cuando le preguntaba si le había recomendado algo. "El comunicado lo he visto y me parece correcto", añadía.

Mientras 'TardeAR' optaba por hacerle caso, la reportera de 'Y ahora Sonsoles' incidía en hablar con él. "Yo solo le digo que ánimo y que aquí tiene a su padre, yo no soy para dar consejos sobre todo a una persona que ha demostrado una madurez como él", añadía.

"¿Y si tuviese alguna palabra para la mujer que ha denunciado a su hijo?", le preguntaba la reportera. "Ya le digo que no conozco la denuncia y no sé ni lo que ha pasado, gracias", sentenciaba.

A la vuelta del directo, Sonsoles Ónega se pronunciaba sobre la actitud del padre de Íñigo Errejón. "El hombre ha sido generoso con los medios de comunicación, consciente de la expectación que genera todo lo que está pasando y gracias a ti por el tono empleado con José Antonio. Nos sorprende que no sepa nada de su hijo y sobre todo esa frase de 'aquí tienes a tu padre' porque Íñigo no ha recurrido a él", sentenciaba la presentadora.