Beatriz Archidona no tolera lo que Xavier Sardá llega a decir tras las denuncias a Íñigo Errejón

El escándalo en torno a las denuncias y acusaciones de acoso sexual a Íñigo Errejón sigue siendo uno de los temas principales de las tertulias de todos los programas de televisión. Es el caso de 'TardeAR' donde este lunes volvían a debatir sobre ello Lolita Flores, Susana Díaz, Cristina Cifuentes así como Xavier Sardá junto a la propia Ana Rosa y Beatriz Archidona.

Xavier Sardá tomaba la palabra como el único hombre en la tertulia VIP de 'TardeAR' para decir lo que más le había llamado la atención de lo que está pasando con este caso. "Lo que más me ha llamado la atención es ver como en las redes sociales que todo el mundo ahora dice que ya lo sabía", exponía el colaborador. "Yo no", apostillaba Ana Rosa y se sumaban el resto de colaboradoras.

"Quiero decir que a tiro pasado todo el mundo... Y luego Pablo Iglesias diciendo que se veía venir pues hombre no hacía falta. No hace falta la leña del árbol caído, excompañeros que habíais sido. Pero me sorprende que todos digan que lo saben", añadía Xavier Sardá. "Lo de Iglesias es tirando a obsceno porque fue él que dijo a una periodista que la azotaría hasta que sangrara, más vale que estuviera calladito pero están sacando partido en Podemos", añadía al respecto Cristina Cifuentes.

Beatriz Archidona se encara con Xavier Sardá por cuestionar las denuncias anónimas

Después, Lolita Flores tomaba partido por los votantes de Sumar. "¿No pensamos nadie en la gente que votaba a Sumar, en esa gente que ha confiado en ese partido? A mí me duele esa gente que puso todas sus esperanzas en Sumar y en Yolanda Díaz. Y me da mucho miedo que a partir de Errejón ahora lo mismo un partido que otro van a empezar a tirar del cable y van a salir muchos", comentaba la actriz y cantante. "Pues que tiren de la manta, eso es lo que hay que hacer", se escuchaba decir a Beatriz Archidona.

"Que además es hora de que caigan, si es verdad, me da igual el partido que sea pero que caigan", añadía Lolita Flores. Era entonces cuando Xavier Sardá hacía un controvertido llamamiento. "Pero por favor más denuncias y menos listas anónimas", soltaba el colaborador catalán.

"Pero Sardá no siempre es tan fácil e ir a denunciar y tampoco podemos decirle a las víctimas cuando tienen que ir a denunciar", le replicaba indignada Beatriz Archidona defendiendo a las víctimas que no se atreven a dar el paso a denunciar por las contraprestaciones que puede tener para ellas.

"Pero es que si no hay denuncia queda en nada", aseveraba Sardá. "Es que hay mujeres que no se atreven y la única manera que tienen es haciéndolo público", incidía Beatriz Archidona dando la cara por las mujeres que están denunciando a Errejón a través de Cristina Fallarás.

Tras ello, era Susana Díaz la que defendía que la responsabilidad de las instituciones es poner los medios para que las mujeres no tengan miedo a denunciar.