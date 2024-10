Antonio Rossi se encara con Isabel Rábago por lo que cuestiona de Isa Pantoja: "Estás mintiendo"

La entrevista que concedió Isa Pantoja a 'De Viernes' sigue dando mucho que hablar en todas las cadenas a pesar de que se va a cumplir una semana. Este jueves, 'Vamos a ver' seguía dando nuevos testimonios como los de Diego Gómez, ex pareja de Isabel Pantoja, y Fosky, chófer de la tonadillera. Y en pleno debate se producía un fuerte rifirrafe entre Antonio Rossi e Isabel Rábago.

Todo se producía a raíz de lo que relató Isa Pantoja de que primero su hermano Kiko Rivera y después su madre la llevaron obligada a un ginecólogo para que la examinaran y descubrieran si era virgen o no cuando ella tenía 16 años. Un asunto que para Isabel Rábago era normal y que le llevaba a discutir con sus compañeros.

"El episodio del ginecólogo, que con 16 años tú le digas a tu madre que has perdido la virginidad y te lleve a un ginecólogo yo es algo que veo muy normal, y es más es algo que se debe de hacer", recalcaba Isabel Rábago. "¿Perdón?", se escuchaba decir incrédula a Sandra Aladro. "Isabel es que estás justificando una imagen que no es así", le replicaba Antonio Rossi. "Ahh pues nada, no hagamos nada", le contestaba Rábago.

"Es que no es verdad, no es cierto lo que estás contando", le cortaba Antonio Rossi cuando Isabel Rábago incidía en decir que lo normal cuando una hija de 16 años te dice que no es virgen es llevarla al ginecólogo. "Es que es mentira lo que estás contando", le decían tanto Rossi como Sandra Aladro. "¿El qué es mentira? ¿Qué le llevó al ginecólogo?", trataba de desmontar Rábago.

"Es mentira lo que estás contando"

Tras ello, Antonio Rossi no dudaba en enfrentarse a su compañera. "Es mentira lo que estás contando", aseveraba. "No estoy contando nada, es una opinión", le contestaba Isabel. "Estás contando algo desde el desconocimiento absoluto de lo que ocurrió", le advertía su compañero. "Ilústrame", le pedía ella. "Estás hablando desde el desconocimiento absoluto, por eso estás errada absolutamente en todo lo que has dicho. Ella no le dice a su madre que es virgen", recalcaba el periodista. "Si lo habéis dicho", justificaba ella.

"No, no ella no le dice a su madre que no es virgen. Ella se encuentra en una situación en la que le preguntan, porque empieza a tener un novio, si ha tenido relaciones sexuales, no le dice a su madre que es virgen", le explicaba Rossi. "¿Y cuál es la diferencia?", repreguntaba Rábago. "Tú tienes un novio, le dices a tu madre que tienes relaciones y es normal que te lleve al ginecólogo", volvía a repetir la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"Isabel hay un informe médico del hospital de La Moraleja narrando lo que ocurrió", recordaba Antonio. "Yo no hablo de informes médicos", le respondía ella. "Es que no es una madre, es un hermano la que la lleva forzada", destacaba Rossi a lo que Isabel le cortaba para decir que "yo no te hablo del hermano, te hablo de la madre". "Lleva a su hermana forzada y monta un pollo en un hospital pidiendo que le haga un examen ginecológico para ver si ha perdido la virginidad", proseguía destacando Rossi. "Si la historia me la sé", aseveraba su compañera.

Sandra Aladro y Antonio Rossi se enfrentan con Isabel Rábago en 'Vamos a ver'

A lo que Sandra Aladro le respondía que "no, no la sabes Isa", le replicaba Sandra Aladro. "Yo no hablo del hermano, no soy capaz de definir la actuación del hermano ni tampoco soy capaz de definir que un médico de este tipo de detalles personalmente te lo digo porque me parece alucinante", se defendía Isabel Rábago enfadada. "¿Quién ha dicho que lo da un médico?", le preguntaba entonces Rossi. "Si hay un informe médico, pero vamos me da igual", le contestaba ella. "Te da igual no, es una labor periodística y ya hice yo en el 2015", le contradecía él.

"Que la lleve el hermano a la fuerza me parece lo más asqueroso que puede existir", soltaba después Isabel Rábago a lo que su compañero le contestaba que "menos mal que lo reconoces". "Reconozco lo que me da la gana cuando quiero", argumentaba ella a voces. "Pero que la madre coja de la mano a una hija y la lleve al ginecólogo es lo normal", incidía Rábago. "Pero es que no es verdad, no fue así", le volvía a decir Sandra Aladro. "Bueno pues la secuestró...", decía con ironía Rábago.

Finalmente, Sandra Aladro y Antonio Rossi le dejaban las cosas claras a su compañera. "La madre hizo lo mismo que el hermano", decía la primera. "¿Y cuál es el problema?", repreguntaba Isabel. "¿Sabes cuál es el problema? Que el médico le dijo que no podía hacerlo éticamente porque era una agresión", concluía Rossi.