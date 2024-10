Pepa Jiménez desmonta así a María del Monte en 'Mañaneros' por lo hecho con Isa Pantoja

La periodista y colaboradora Pepa Jiménez ha criticado fuertemente a María del Monte en 'Mañaneros' de TVE tras la inédita manifestación pública que la cantante ha hecho sobre el descarnado relato de Isa Pantoja en 'De Viernes' que aún colea.

La artista rompió años de silencio y dijo que le parecía una "solemne barbaridad" todo lo que la joven contó en el programa de Telecinco. En el magacín de Sonsoles Ónega se reafirmó en esas palabras, aseguró que era "indignante" y lo más fuerte que había escuchado nunca.

Unas declaraciones que han sido recogidas en 'Mañaneros', y Pepa Jiménez las ha comentado. "Nunca ha hablado así, además no quiere manifestarse. Yo sé, porque ella me lo ha contado, que hablaba con Isa Pantoja a pesar de que ya no se hablase con Isabel Pantoja. Ella llamaba a la niña y se veían. Tuvieron un encuentro en una gasolinera como los padres separados que dejan a los hijos en un punto. María ha estado preocupada", ha revelado en primer lugar.

Sin embargo, cuando en el programa de La 1 han apuntado que María del Monte sí era conocedora de lo que Isa había sufrido, la tertuliana se ha revuelto. "Pues tenía que haber actuado entonces. Me parece muy mal que María diga 'aquí estoy y aquí me tienes si me necesitas'. No, sí te necesita, lo está pasando muy mal esa chica. Coge a esa niña, vete a verla, échale el bracito por encima como madrina", ha exhortado.

No obstante, sus compañeros le ha subrayado que María del Monte tiene una posición difícil para meterse en medio de este conflicto. "Es su madrina, tiene una responsabilidad", ha insistido Pepa Jiménez. "Y además, hay otra cosa que no me ha gustado. Si decís que María sabía todo lo que Isa estaba sufriendo, ¿por qué lo pone en duda al decir 'y si lo que cuenta es así'?", ha planteado.

Uno de sus compañeros le ha rebatido y le ha dicho que se ha pronunciado en esos términos "por cautela". "Entonces te callas. Ya que hablas, habla", ha sentenciado la veterana periodista. "Cuando habla así es porque, conoce tanto a Isabel Pantoja, que tampoco quiere buscar la confrontación en este momento", le ha frenado Nieves Herrero.