«Déjame»: El desencuentro de Antonio Rossi y Kike Calleja por culpa de Bárbara Rey en ‘Vamos a ver’

No hay duda de que el testimonio de Ángel Cristo Jr. y la publicación de las fotografías de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I y de los audios están creando un arduo debate en todos los programas de televisión. Y para muestra lo que ha pasado este jueves en ‘Vamos a ver’ donde Kike Calleja y Antonio Rossi tenían un pequeño rifirrafe después de que Joaquín Prat le diera un corte a Carmen Borrego.

Y es que este asunto está dividiendo a los colaboradores. Por un lado, están los que apoyan a Bárbara Rey ante la traición de su hijo Ángel como es el caso de Carmen Borrego, Kike Calleja o Alexia Rivas y por otro, los que defienden que por encima de todo está el asunto del chantaje al rey y todo lo que hemos ido conociendo.

A ese respecto, Carmen Borrego no dudaba en volver a cuestionar a Ángel Cristo porque su motivación para hacer todo esto es por dinero. «¿Por qué ha dejado de ser fiel a ella? ¿Por qué no nos planteamos por qué lo cuenta ahora? No lo cuenta para que España se entere de un chantaje, lo cuenta por dinero», defendía la colaboradora. «Carmen, cariño te aprecio mucho, pero lo cuenta por el mismo motivo por el que tu hijo se sienta mañana en ‘De Viernes'», le soltaba Joaquín Prat dejándola planchada.

Mientras, Antonio Rossi echaba por tierra las críticas a Ángel Cristo por parte de Carmen Borrego y de Kike Calleja. «Perdonadme, esas son cuestiones morales pero aquí somos periodistas, y es el protagonista y los periodistas vamos a por los protagonistas de la información. Me da igual la motivación que tenga. Todos los protagonistas se sientan por una motivación, ya sea económica, ganas de hablar o porque les da la gana, todos, cuestionar solo la motivación para querer destrozar todo el testimonio», sentenciaba el periodista.

Tras ello, ‘Vamos a ver’ recogía el audio en el que Bárbara Rey hablaba de los triste que estaba su hijo y lo mal que lo pasaba al estar preocupado por lo que le pudiera pasar a ella. «Estos audios de Bárbara son los que confirman el testimonio de Ángel Cristo tan cuestionado. Al final lo tremendo es que ella le echa la culpa al rey y la que ha generado que su hijo estuviera así es ella mandándole hacer todo eso», defendía Adriana Dorronsoro. «Bueno y por todo lo que pasó con el padre», le matizaba Kike Calleja. «Él ya venía atormentado por lo que vivió en su casa y que ha contado él», añadía Borrego.

El tenso rifirrafe de Kike Calleja y Antonio Rossi por Bárbara Rey

Después, Kike Calleja tomaba la palabra para criticar que dijeran que nadie ha podido demostrar que lo que ha contado Ángel Cristo sea mentira. «Decís que nadie le ha cuestionado, pero yo ayer escuché a Javier Chicote contar que las declaraciones que dio Ángel respecto a la grabación que le hizo al vecino sobre los pagos que le iban a hacer que venían de contrabando no aparece por ningún lado», recalcaba el colaborador. «Está contado por la propia Bárbara Rey», le replicaba Antonio Rossi.

«Perdóname, mañana lo vamos a ver, es que el problema es que El Mundo el 27 de julio de 1997 publicó la denuncia que interpuso Bárbara en la comisaría de Tetuán en la que habla que Manuel Colón de Carvajal y Eladio, que es el vecino, le quieren con unos cheques meter en un negocio ilegal y que los cobre y luego meterla en la cárcel. Eso lo denuncia Bárbara Rey a la policía además de un robo de un montón de material que dice que es propiedad de su hijo», le contestaba Antonio Rossi a su compañero.

«Pero no está registrado», aseveraba Kike Calleja. «Déjame hablar«, le pedía Antonio Rossi a lo que su compañero le soltaba un «relájate«. «Pero si no está registrado no está registrado. Otra cosa es lo que dijera en ese momento que a lo mejor se lo inventó», trataba de justificar Kike. «Chicote dijo ayer que Manglano no lo tiene registrado en sus agendas porque efectivamente eso no pasó por Manglano, es una reunión privada que ellos graban y se dan cuenta de que la quieren tender una trampa», añadía por su parte Sandra Aladro.

En ese sentido, Joaquín Prat exponía que es lo que Bárbara Rey denunció ante la policía. «Y se lo ha podido inventar», insistía Kike Calleja. «¿Mintió en una declaración policial?», repreguntaba Sandra Aladro. «Puede ser, si no está registrado en los que han investigado todo esto», contestaba Kike dejando sin palabras a sus compañeros. Y para que quedara claro lo que hizo la ex vedette, Antonio Rossi leía lo que denunció Bárbara Rey.