Alexia Rivas airea un material que dramatiza aún más el caso Isa Pantoja: "Lo tengo en mi poder"

Alexia Rivas ha revelado en 'Vamos a ver' este viernes que posee varios audios de alguien del círculo más cercano de Raquel Bollo que le dejarían en muy mal lugar por cómo trataba presuntamente a Isa Pantoja cuando tan solo era una niña.

En el programa matinal de Telecinco han cuestionado la reacción de Raquel al testimonio de Isa en 'De Viernes'. Hay que recordar que la antigua colaboradora de 'Sálvame' atendió una llamada telefónica del equipo de Joaquín Prat el pasado miércoles y desmontó a la joven en algunas cosas.

Respecto a los supuestos malos tratos en Cantora que se han apuntado, Raquel Bollo afirmó no haber visto nada extraño jamás. "Nunca he escuchado a Isabel hablar mal de su hija", aseveró. Sobre la relación con la abuela, doña Ana, dijo que "todo era maravilloso" al principio. "Que yo he visto a esta niña hartarse de reír y gastarle bromas a su abuela en la cocina de Madrid, y peinarla y maquillarla", declaró, edulcorando una relación que todos coinciden en tildar como humillante.

Y acerca del famoso episodio del manguerazo, Raquel Bollo sembró la polémica con las siguientes palabras: "No fue ningún tipo de limpieza. ¿En qué cabeza cabe? Que lo cuente ella y por qué paso. Que eso no quiere decir que esté bien, pero contar que te han hecho una limpieza con una manguera...". De esta forma, ponía en duda el testimonio de Isa Pantoja.

En el plató varios colaboradores reaccionaron escandalizados. "Empatiza entre 0 y menos diez con Isa, me parece terrible el argumento de Raquel Bollo", replicó Pepe del Real. "Me escandaliza la manera en la que deja ver que de alguna manera Isa tuvo responsabilidad sobre lo que se le hizo", admitió Sandra Aladro.

Pues bien, Alexia Rivas, que no estuvo presente en 'Vamos a ver' ese día, ha querido pronunciarse al respecto este viernes, afirmando que Raquel Bollo no es ninguna voz autorizada para tener en cuenta debido a la cruzada que se creó entre ella e Isa Pantoja a raíz de la participación de Asraf Beno en 'Supervivientes' en la edición del 2023.

"Raquel es poco objetiva porque ha tenido unas movidas tremendas en las que yo he estado presente en 'Supervivientes'. Movidas tremendas en las que he visto a la propia Raquel Bollo y a sus hijos hablar mal a Isa en directo y en publicidad. Así que es 0 objetiva", ha sentenciado la colaboradora.

Acto seguido, ha hecho una revelación impactante que desarmaría a la andaluza: "Yo tengo en mi poder unos audios en los que una persona muy cercana a Raquel Bollo me cuenta cómo se dirigía a Isa cuando era pequeña, de una manera horrible. Entonces, ¿cómo va a reñir a su madre o a Kiko si Raquel Bollo se comportaba igual de mal?".