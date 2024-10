Alejandra Rubio amonesta severamente a Carmen Borrego en su cruzada con Almoguera

La primera entrevista en plató de José María Almoguera en ‘De Viernes’ dio otro vuelco al drama familiar que persiste con Carmen Borrego. Y es que, aunque la hermana de Terelu Campos prometió mantenerse al margen de esta nueva entrega, terminó interviniendo durante la entrevista vía telefónica. Un gesto que no gustó demasiado a su hermana, y que Alejandra Rubio tampoco ha tardado en condenar este lunes en ‘Vamos a ver’.

Contra todo pronóstico, José María Almoguera y Terelu Campos conseguían aparcar el conflicto a un lado y acercar posturas recordando a la matriarca de la familia, pero Carmen Borrego terminó echando la estampa familiar por tierra al intervenir de forma inesperada por teléfono. «No le voy a cerrar la puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre», comenzó sentenciando la malagueña.

Alejandra Rubio sentencia la llamada de su tía a ‘De Viernes’: «Era algo innecesario»

En un momento de la entrevista, Almoguera reconoció su remordimiento por todo lo ocurrido y le tendió la mano a su madre para recuperar su papel de abuela, pero Borrego parecía fuera de sí. «Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio», sentenció la televisiva, dejando a cuadros a la madre de Alejandra Rubio, que no supo como procesar ese inesperado revés.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’

Y este lunes, la colaboradora de ‘Vamos a ver’ no tardó en pronunciarse ante sus compañeros sobre cómo vivió ese momento de tensión entre su madre y su tía. «Fue claramente un error que no venía a cuento, todos nos equivocamos en la vida», sentenció de forma tajante Alejandra sobre la llamada. «Si hubiese dicho algo relevante o de interés fenomenal, pero era algo innecesario y ella lo sabe y tampoco le voy a dar más bola yo», añadió algo seria, mostrando su enfado por la actitud de Carmen Borrego.

Adriana Dorronsoro desvelaba entonces que Carmen se encuentra «destrozada» por lo sucedido y que «se arrepiente muchísimo» de sus formas durante la llamada. Aún así, la malagueña insiste en que no valora reencontrarse con su nieto sin su hijo de por medio, y asegura que no vio «ni empatía ni amor» por parte de Almoguera. Cabe destacar que el sobrino de Terelu Campos mantuvo en todo momento durante la entrevista la puerta cerrada a una reconciliación con su madre.

Sobre José María Almoguera: «Se le vio el plumero»

«Es verdad lo que dice Carmen», señaló entonces Alejandra Rubio, no sin corregir una vez más el incendiario discurso de su tía en ‘De viernes’. «Lo que tenía que haber hecho en ese momento es entrar y decir, ‘dices que puedo ver a mi nieto, ¿pero qué tengo que hacer para recuperar la relación contigo?», añadió la colaboradora de Joaquín Prat. Aunque además de mostrarse contundente con Borrego, también cargó con dureza contra su primo.

La hija de Terelu Campos insistió en que Almoguera «se le vio el plumero» con su extraña oferta. «Ese fue uno de sus errores, decir puedes ver a mi hijo pero conmigo no. ¿Cuál es el error tan gordo?», insistió la prima del entrevistado, confesando que de haber estado con Carmen en ese momento nunca le habría dejado hacer la llamada al programa.

«José María no ha llorado por una razón irrecuperable, pero lo que no es recuperable son los momentos que Carmen ha perdido como abuela, y que le engañase con el hospital en el que nació su hijo. Me sorprendió cuando dice que no le ha dejado ver a su hijo por si hablaban mal de él. Eso es la mayor tontería que he escuchado yo en mucho tiempo», terminó explicando Alejandra Rubio sobre la entrevista, asegurando que, pese a todo lo mencionado, estuvo «bastante bien».