Terelu Campos decide abandonar ‘De Viernes’ y comunica la razón: «Voy a marcharme de este plató»

Este viernes, 4 de octubre, el plató de ‘De Viernes’ ha sido testigo de un incómodo momento. José María Almoguera concedía su primera entrevista en televisión para dar su versión sobre el conflicto que mantiene con su madre Carmen Borrego. Sin embargo, lo hacía en el programa en el que trabaja su tía, Terelu Campos.

La colaboradora ha sido muy crítica con la actitud de su sobrino, por eso, este cara a cara también era muy esperado. Pero finalmente no se ha producido, y es que Terelu ha decidido abandonar el plató para que, de esta forma, José María se sintiera más cómodo a la hora de contar su relato. Un bonito gesto por parte de la hija de María Teresa Campos.

El joven ha defendido su presencia en el programa nocturno de Telecinco, reconociendo que «no era algo que yo pensaba desde joven». Los presentadores, Santi Acosta y Beatriz Archidona, le han recibido por todo lo alto, con alfombra roja incluida. A su llegada al plató de ‘De Viernes’, se ha encontrado con Terelu Campos, que esperaba, con cierta incomodidad, la llegada de su sobrino.

La tensión entre ambos se podía cortar con un hilo hasta que, en un momento dado, la colaboradora abandonaba su silla y se acercaba al hijo de su hermana para intentar tender puentes. Ambos se han abrazado y se han cogido de la mano, protagonizando un emotivo momento y es que, el cariño no se va de la noche a la mañana. En ese instante, la madre de Alejandra Rubio anunciaba, para sorpresa de todos, que abandonaba el plató.

Terelu Campos abandona ‘De Viernes’ en su tenso cara a cara con José María Almoguera

«Voy a marcharme de este plató«, comunicaba la colaboradora habitual de ‘De Viernes’. El motivo, según ella, es que su sobrino se sintiera cómodo a la hora de conceder su primera entrevista en directo y no estuviera cohibido al tenerla a ella delante. Eso sí, antes de marcharse, le ha hecho saber que no estaba solo: «Estás rodeado de compañeros que te quieren». «Son compañeros y amigos», ha añadido José María Almoguera, que lleva años trabajando en televisión, aunque detrás de las cámaras.

Acto seguido, Terelu Campos se ha despedido de él con un cariñoso mensaje: «Suerte, cariño». Beatriz Archidona ha sido la encargada de ocupar su puesto, y también le ha mostrado todo su apoyo. No obstante, el hijo de Carmen Borrego ha dejado claro que no tendría ningún problema en tener enfrente a su tía: «No me da ninguna intranquilidad que esté aquí esta noche». Pese a todo, la colaboradora ha hecho gala de su educación y ha preferido abandonar el plató.