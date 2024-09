Rosa Villacastín califica a David Broncano en ‘La Revuelta’ con cinco inequívocas palabras

No hay duda de que el debut de David Broncano en TVE con ‘La revuelta’ ha sido una auténtica revolución. Si el martes nos despertábamos con el triunfal estreno del nuevo access prime time de La 1, este miércoles se ha consumado el histórico sorpasso a ‘El Hormiguero’ en su segunda batalla. Y no hay rostro que no se haya pronunciado sobre la nueva apuesta de la cadena pública. Es el caso de Rosa Villacastín.

David Broncano y todo el equipo de ‘La resistencia’ llegaron a TVE haciendo lo que mejor saben hacer. Sin apenas cambiar ni una coma. Y eso es lo que muchos espectadores han aplaudido que el espíritu del programa de Movistar Plus+ se mantiene e incluso las preguntas icónicas del humorista de cuánto dinero tiene el invitado en el banco y cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes continúan.

Asimismo, a David Broncano le bastó su propia presencia para arrasar en audiencia sin la necesidad de vender un gran invitado como si hizo Pablo Motos con Victoria Federica. Así, el humorista entrevistó en el primer programa de ‘La revuelta’ a Aitor Francesena, campeón mundial de surf adaptado. Una historia de superación que conmovió y enganchó a todos. Es el caso de Rosa Villacastín.

Rosa Villacastín acierta con su pronóstico sobre ‘La revuelta’: «TVE ha acertado de lleno»

De este modo, la colaboradora que ya está jubilada aunque ha seguido colaborando en espacios como ‘Lazos de sangre’ o ‘Dinastías’, no dudó en pronunciarse sobre lo que le había parecido el estreno de ‘La revuelta’ contestando a la encuesta que lanzó Telemagazine en «X».

Así, Rosa Villacastín aseguró que le había gustado y que «no me ha defraudado». Además, la periodista se atrevió a lanzar un claro pronóstico al asegurar que «TVE ha acertado de lleno».

Unas palabras que parece que han sido toda una profecía pues ‘La revuelta’ arrancó con un gran 17,1% y 2.152.000 espectadores frente al 23% y 2.893.000 espectadores que logró ‘El Hormiguero’ el lunes, y creció algo más en su entrega 2 con la visita de Najwa Nimri, concretamente al 17,4%, y dio un sorpasso histórico a ‘El Hormiguero’, que marcó un 17,5%. En estricta coincidencia le aventajó en 1,6 puntos de share y en más de 200.000 espectadores, 17,9% de Broncano frente al 16,3% de Motos.