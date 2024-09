Qué fue de todos los protagonistas de ‘Corrupción en Miami’, la mítica serie de los 80

Los 80 fue una década brillante para la televisión. Sobre todo porque las cadenas empezaron a buscar cosas nuevas, dejando de lado las series que venían de los años anteriores. Sí, algunas se volvían más familiares, pero en otras se empezaba a tocar diferentes temas, e incluso se experimentaba visualmente. Ahí tenemos ‘El Equipo A‘, que convertía cada semana en una aventura. Pero también ‘Canción triste de Hill Street‘, una de las más influyentes en el género policiaco. Incluso ‘El coche fantástico‘, que lanzó la carrera de David Hasselhoff. Aunque, si tenemos que destacar una serie que cambiara las reglas del juego, esa fue ‘Corrupción en Miami’.

La serie se estrenó en 1984 y estuvo en antena hasta 1989, con 5 temporadas y 111 episodios. Creada por Anthony Yerkovich, que también había producido y escrito varios episodios de ‘Canción triste de Hill Street’, ‘Corrupción en Miami’ aunó toda la estética de los 80 en un mismo lugar. Era la primera serie que lucía tan colorida, tan dinámica, tan diferente. Y eso no solo era gracias a su aspecto visual, sino a sus secuencias de acción, a su brillante música y, sobre todo, a su dúo protagonista: Sonny y Rico, a los que daban vida Don Johnson y Philip Michael Thomas. Las audiencias eran millonarias, fuera de Estados Unidos era un éxito, y además consiguieron varias nominaciones a los Emmy o a los Globos de Oro. Pero, ¿qué ha sido de sus principales protagonistas? ¿Cómo siguió su carrera después?

Don Johnson (James ‘Sonny’ Crockett)

Don Johnson, antes y después.

Don Johnson daba vida a uno de los protagonistas de ‘Corrupción en Miami’, un veterano de la guerra de Vietnam. Gracias a su personaje de Sonny, se convirtió en un auténtico sex symbol en los años 80. Era el modelo a seguir, su estilo inconfundible, su pose, su dinámica con Rico… Todo ello le hicieron uno de los rostros más populares de la década. Incluso ganó un Globo de Oro por su interpretación. Pero claro, tras la serie, no volvió a alcanzar el mismo nivel de popularidad. Se casó con Melanie Griffith, con la que tuvo a su hija Dakota Johnson (sí, la de ’50 sombras de Grey’, o la que acabó con Ellen), e incluso tuvo un breve romance con Barbra Streisand. Hasta llegó a grabar un dúo con ella.

En los años siguientes al desenlace de ‘Corrupción en Miami’, siguió ligado a Hollywood, pero en proyectos menores hasta que le rescató primer Robert Rodríguez para su ‘Machete’ y luego Quentin Tarantino en ‘Django desencadenado’. Le hemos podido ver recientemente en la película ‘Puñales por la espalda’, o en ‘The Book Club’.

Philip Michael Thomas (Ricardo ‘Rico’ Tubbs)

Philip Michael Thomas, antes y después.

La otra parte de ‘Corrupción en Miami’, el contrapunto a Sony Crockett. Estamos hablando del detective Rico, interpretado por Philip Michael Thomas. Para el actor de Ohio, la serie iba a ser su salto a la fama. «Esto es solo un trampolín para mí hacia algo mucho más grande. Y es un gran trampolín», declaró en una entrevista en Rolling Stone durante el rodaje de la ficción. Pero todo se quedó en nada, porque su carrera nunca llegó a despegar. Sí, fue nominado al Globo de Oro por su interpretación, pero nunca alcanzó las cotas de popularidad de su compañero Don Johnson. Pese a ello, Thomas insistía en que triunfaría en Hollywood y que conseguiría todos los premios en pocos años. Lamentablemente, no fue así, y su papel más reconocido tras el final de ‘Corrupción en Miami’ es el de Lance Vance, personaje del popular videojuego ‘Grand Theft Auto’.

Desde que se retiró de la actuación en 2006, Thomas ha centrado sus esfuerzos en llevar una vida lo más saludable posible, y ha insistido en los beneficios de la espiritualidad. «Soy vegetariano desde 1967. Me encanta bailar, correr, nadar en el océano, jugar al tenis, hacer yoga y karate, levantar pesas y hacer aeróbic (…) He estado experimentando durante años para encontrar los mejores productos para mejorar la salud y todavía estoy en la búsqueda de encontrar las mejores cosas para comer y poner en mi cuerpo».

Edward James Olmos (Martín Castillo)

Edward James Olmos, antes y después.

El teniente Castillo. ¿Cómo olvidarlo? Quizá uno de los personajes más famosos de los 80, que no solo marcó la serie sino la carrera de Edward James Olmos, actor de ascendencia mexicana. Pero no solo le conocemos por la célebre serie. Olmos también protagonizó la serie ‘Battlestar Galactica’, apareció en varios episodios de ‘Dexter’, y se le recuerda también por su aparición en la película ‘Selena’. Y, por encima de todo, como el enigmático Gaff en ‘Blade Runner’. Sí, el que hacía la papiroflexia y montaba pequeños unicornios para dárselos a Harrison Ford. En los últimos años ha sido trabajando (de hecho, apareció en la secuela de ‘Blade Runner 2049’, pero un cáncer de garganta le tuvo contra las cuerdas.

«Una vez que terminamos con el tratamiento de la quimioterapia, y todas las radiaciones, y todo el tratamiento… ahí es cuando el cuerpo se rindió. Y ahí es cuando realmente se hizo difícil. Estuve a punto de rendirme muchas, muchas veces, porque no puedes tragar, no puedes hablar, no puedes comer, no puedes beber, no puedes hacer nada».

Saundra Santiago (Gina Calabrese)

Saundra Santiago, antes y después.

Saundra Santiago interpretó en ‘Corrupción en Miami’ a Gina Calabrese, una oficial encubierta que siempre acababa por infiltrarse como prostituta. Santiago siguió trabajando bastante tras su participación en la serie. Incluso en la película de Al Pacino ‘Atrapado por su pasado’ o en series como ‘True Detective’ y ‘Person of interest’, pero aunque no ha dejado de trabajar, nunca ha vuelto a experimentar un nivel de fama ni siquiera parecido al de la serie de los 80.

Olivia Brown (Trudy Joplin)

Olivia Brown, antes y después.

La mítica Detective Trudy Joplin. Ese fue el personaje de Olivia Brown durante los años que estuvo en antena ‘Corrupción en Miami’. Pero su debut no fue en la serie de Don Johnson, sino en ’48 horas’, la clásica buddy movie de Eddie Murphy y Nick Nolte de comienzos de los años 80. Pero poco a poco fue dejando la actuación de lado, aunque también participó en ‘Canción triste de Hill Street’.

Michael Talbott (Stan Switek)

Michael Talbott, antes y después.

La carrera de Michael Talbott tuvo su pico entre los 70 y los 80, cuando no dejó de trabajar en diferentes series, tv movies, e incluso en el clásico de terror ‘Carrie’, como uno de los abusones de la protagonista, a la daba vida Sissy Spacek. Tras su participación en ‘Corrupción en Miami’, su carrera comenzó a decaer, y no pudimos verle mucho ni en la pequeña ni en la gran pantalla. Eso sí, es un firme defensor del derecho a tener armas en Estados Unidos y miembro de la NRA (Asociación Nacional del Rifle).

John Diehl (Larry Zito)

John Diehl, antes y después.

Aunque moría en uno de los episodios, el detective Larry Zito es uno de los personajes más recordados. John Diehl no estaba muy a gusto con la serie, ya que afirmaba que no le aportaba el reto que buscaba, así que cuando decidió dejarlo, su personaje moría en un doble episodio. Quizá sea el actor que más haya trabajado de ‘Corrupción en Miami’ (y quizá de Hollywood). Diehl lleva más de 140 películas en su carrera como actor, destacando ‘Jurassic Park III’, ‘Nixon’, o su participación en la serie ‘The Shield’.