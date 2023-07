El imponente aspecto actual de David Hasselhoff, de ‘Los vigilantes de la playa’, a sus 71 años

Si hubo una estrella de los 80 que supo reinventarse en los 90 como nadie, ese sin duda fue David Hasselhoff. ¿Quién no recuerda la sintonía de ‘El coche fantástico‘? Visto hoy en día, la serie sería vapuleada por la crítica. Pero en el momento de su estreno, fue un auténtico éxito. Y no solo gracias a la personalidad del coche (que sí, creedme que la tenía), sino al carisma brutal de su protagonista. Michael Knight le catapultó a la fama hasta que terminó la serie, y Hasselhoff parecía caer en el olvido… hasta que le llegó su papel más recordado.

Sí, estamos hablando de Mitch Buchannon en la serie ‘Los Vigilantes de la Playa‘. Quizá no solo la serie más veraniega de la historia, sino una de las series más reconocidas de los últimos 40 años. Sobre todo en España, que fue una auténtica revolución. Se han hecho tantas parodias de ella que es imposible no conocerla (a no ser que seas de las nuevas generaciones, aunque estas tuvieron el remake de Dwayne Johnson y Zac Efron).

El papel de Mitch Buchannan le dio fama mundial a David Hasselhoff y, desde entonces, será su personaje más icónico, parte de la cultura popular. Pero su carrera no acabó ahí, ni mucho menos. Porque, aunque pocos lo sepan, es una auténtica estrella en Alemania. ¡Hay hasta un museo dedicado al actor! ¿La razón? Su carrera musical. David Hasselhoff ha sacado varios discos a lo largo de los años. Pero su canción más recordada es ‘Looking for Freedom’… porque la cantó sobre el Muro de Berlín en 1989, siendo el primero norteamericano que tocó allí. La canción fue un éxito en el país, siendo número durante 3 meses.

Aunque lo ha seguido intentando, su carrera musical nunca despegó en el resto del mundo, y lo intentó con muchas ganas. Ahí está la bizarrada de video musical que hizo para su versión de ‘Hooked on a feeling’ (tranquilos, que os lo ponemos al final del artículo). El actor siempre ha preferido centrarse más en su carrera cinematográfica. El problema es que esta nunca ha vuelto a ser lo que fue durante los 80 y 90.

Problemas con el alcohol

Al finalizar ‘Los Vigilantes de la Playa’ en 2001, tras un éxito brutal, parecía muy difícil que David Hasselhoff volviera a dar con la tecla del éxito. Además, en Hollywood eran conocidos sus problemas con el alcohol. En 2007 todo explotó cuando su hija compartió un video en el que se veía al actor en un estado de ebriedad total. Hasselhoff, en pleno proceso de divorcio, aparecía comiendo una hamburguesa tirado en el suelo de un hotel en Las Vegas. Ahí, David Hasselhoff tocó fondo de verdad.

Desde entonces, solo ha participado en forma de cameo en otras películas (como la española ‘Fuga de Cerebros 2’). Y, además, jurado en la versión americana de ‘Got Talent’. Precisamente en el talent show conoció a su mujer, Hayley Roberts, 27 años menor que él, y fan del actor. Se acercó a pedirle un autógrafo y el resto es, como se dice siempre, historia.

Actualmente, Hasselhoff, que cumple 71 años, sigue activo con su carrera musical (aunque se vio obligado a cancelar su última gira debido a una infección en el ojo). También acaba de estrenar una serie en Amazon, llamada ‘ZE Network’. Además, es un enamorado de España y, siempre que tiene oportunidad, se acerca a nuestro país. Y también está embarcado en un reboot de ‘El coche fantástico’ que fue anunciado en 201. Pero no ha habido novedades más allá de unas declaraciones del actor en 2021.

«Los detalles que puedo compartir son que tengo esperanza porque hay buenas manos y unas grandes dosis de emoción en todo ello. El tipo que está escribiendo el guion es un gran fan de la serie e incluso me ha mandado fotos de él con el coche original», explicó Hasselhoff.