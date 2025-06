La vida actual de David Hasselhoff, actor con 72 años: de 'El coche fantástico' y 'Los vigilantes de la playa' a tocar fondo

No todas las estrellas de cine y televisión que fueron iconos en otras décadas consiguen aguantar el paso del tiempo. Porque seamos sinceros. Es muy difícil seguir siendo relevante a lo largo de los años. Y más aún en un mundo como el de Hollywood. Por eso siempre sorprende cuando alguien lo consigue y, pese a que su estrella se haya ido apagando en los últimos años, David Hasselhoff es alguien que ha conseguido mantenerse de una u otra manera. Un auténtico icono en los 80 y en los 90, y que cumple 73 años este mes de julio. Para muchas generaciones, es muy difícil olvidar al actor estadounidense nacido en Baltimore. Porque su serie, 'El coche fantástico', fue una de las series más conocidas de la década de los 80.

Quién iba a decir que una ficción sobre un coche que tiene conciencia propia iba a triunfar tantísimo. Y no, no estamos hablando del cybertruck de Elon Musk. La serie se mantuvo en el top30 de lo más visto durante sus 4 temporadas. Creada por Glen A. Larson, responsable también de otras ficciones icónicas como 'Magnum P.I.' o 'Battlestar Galactica', compitió directamente con otras series en antena como 'El equipo A'.

Gracias a esta serie, Hasselhoff (conocido también como 'The Hoff') se convirtió en uno de los actores más famosos de la televisión. No ganaría premios de la crítica, pero cada familia en Estados Unidos conocía a Michael Knight. En España fue un enorme éxito ya que empezaban a llegar ficciones internacionales, aunque fuera con un poco de retraso respecto a su emisión en el país norteamericano. Y célebre es una anécdota de la primera temporada. Durante la fiesta de cierre, David Hasselhoff sorprendió a su entonces novia y actriz invitada Catherine Hickland con un pastel decorado como KITT con un mensaje: "Look Under the Hood". Dentro del capó se ocultaba un anillo de compromiso.

David Hasselhoff cantando en el Muro de Berlín.

Después de ese gran pico de popularidad, cualquiera pensaría que ya lo único que le quedaba al actor sería vivir de las rentas. Pero nada más lejos de la realidad. David Hasselhoff comenzó a destacar en el mundo de la música, aprovechando el tirón de su imagen gracias a 'El coche fantástico'. Se fue de gira a Europa, lanzó el single 'Looking for freedom' que fue un auténtico exitazo en Alemania, e incluso cantó sobre el Muro de Berlín en 1989. De hecho, fue el primero norteamericano que tocó allí.

Alcanzó el número 1 en Alemania durante 8 semanas consecutivas en 1989 tras su entrada en marzo, permaneciendo 25 semanas en la lista. Pero es que también fue la canción más vendida del año tanto en el país germano como en Suiza. Eran finales de los 80, y no había nada que Hasselhoff no pudiera hacer. A la vista estaba. Y eso que aun no había llegado su papel más famoso...

El vigilante de la playa más famoso

Sí, estamos hablando de Mitch Buchannon en la serie 'Los Vigilantes de la Playa'. Quizá no solo la serie más veraniega de la historia, sino una de las ficciones más reconocidas de los últimos 40 años. Sobre todo en España, que fue una auténtica revolución. Se han hecho tantas parodias de ella que es imposible no conocerla (a no ser que seas de las nuevas generaciones, aunque estas tuvieron el remake de Dwayne Johnson y Zac Efron). ¿Cómo olvidar a los actores corriendo por las playas de Malibú a cámara lenta al ritmo de 'I'm always here' de Jimi Jamison?

Y eso que en un principio, el papel fue ofrecido a Tom Selleck, el bigote más famoso de la televisión, que había triunfado en los 80 con 'Magnum P.I.'. Sí, al que luego veríamos en 'Friends' dando vida a Richard, el primer novio de Mónica. Pero tras rechazar el papel, llegó Hasselhoff y consiguió crear un auténtico icono de la cultura pop. 'Los vigilantes de la playa' fue cancelada tras su primera temporada pero Hasselhoff vio potencial y puso de su propio dinero para mantener la serie. Unos años después, se convirtió en la ficción más vista del mundo. Y obviamente, David Hasselhoff obtuvo unos beneficios millonarios. Incluso dirigió alguno de los episodios. Aunque, tal y como contó el propio Hasselhoff en The Wayne Brady Show "'El coche fantástico' fue muchísimo más grande que 'Los vigilantes de la playa'".

"'Los vigilantes de la playa' es sobre salvar vidas y mujeres en trajes de baño. ¿Qué hay de malo en eso?", dijo en The Guardian varios años después, defendido la serie ante las continuas críticas. David Hasselhoff volvía a ser uno de los rostros más famosos de la televisión, además de lanzar la carrera de Pamela Anderson. La serie llegó a convertirse en el programa más visto del mundo, con una audiencia semanal estimada en 1 100 millones de personas, alcanzando a 142 países. Y en España, emitiéndose en Antena 3, también fue un auténtico éxito. No había nadie en la década que no hubiera visto al menos un episodio de la serie.

David Hasselhoff como Mitch Buchanon en 'Los vigilantes de la playa'.

David Hasselhoff: Polémica vs. Éxito

No todo eran luces en la carrera de David Hasselhoff. Porque sus problemas con el alcohol ya le estaban trayendo problemas. No solo le costó su matrimonio con su segunda esposa, Pamela Bachalgo. Sino incluso la relación con su hija y con sus fans de medio mundo. En el 2002, él mismo ingresó por voluntad propia en la clínica de rehabilitación Betty Ford. "Cuando fui a Betty Ford, no estaba realmente preparado", admitió en TV Guide años después. Y es que el actor fue hospitalizado al menos 13 veces por intoxicación etílica, y afrontó tres procesos de rehabilitación.

Pero su punto de inflexión llegó en 2007 donde todo explotó, cuando su hija compartió un vídeo en el que se veía al actor en un estado de ebriedad total. Hasselhoff, en pleno proceso de divorcio, aparecía comiendo una hamburguesa tirado en el suelo de un hotel en estado de ebriedad total. Un vídeo que dio la vuelta al mundo y cambió por completo la imagen que se tenía del actor. Ahora sus problemas con el alcohol eran de dominio público. No podía seguir huyendo y tendría que enfrentarse sí o sí a ello de una vez por todas.

Hoy en día, principalmente gracias a esa forma de tocar fondo, el actor hoy es un alcohólico recuperado. "Es mi responsabilidad hacerlo lo mejor que pueda, e ir haciéndolo paso a paso. Pero el alcohol puede ser problema de muerte", explicó al medio británico Mirror. Aún así, su carrera no ha vuelto a tener el brillo de entonces. Su papel más relevante ha sido de jurado en la versión americana de 'Got Talent', donde precisamente conoció a su última mujer, Hayley Roberts, 27 años menor que él.

Por suerte para él, también tiene el mundo de la música para seguir haciendo bolos y tener un poco de presencia. Hace poco sacó una canción de heavy metal (sí, no nos lo estamos inventando). Y no solo eso, sino que estará en el reboot de 'Los vigilantes de la playa' que prepara Fox, ejerciendo de mentor de la nueva generación. Aquí en España tenemos disponibles las primeras 9 temporadas en PlutoTV. Pero es que este verano podemos verla también al completo en el nuevo canal de la TDT Veo7, que la emite en maratón diariamente desde las 9 de la mañana hasta las 16:30 horas. ¿Qué mejor plan que ese?