Pepe Rodríguez pierde las formas así antes del estreno de ‘MasterChef Celebrity’: «Calla, bobo»

‘MasterChef Celebrity’ arranca su novena edición este lunes y gracias a Pepe Rodríguez, su estreno no estará exento de polémica. Aprovechando la presentación de la nueva entrega en el FesTVal, el programa mostró en sus redes sociales unas imágenes en exclusiva de la primera gala que causaron especial revuelo. Y lejos de ignorar los reproches, el compañero de Jordi Cruz no dudó en cargar contra un periodista en sus redes sociales.

La primera promo de la novena edición de ‘MasterChef Celebrity’ adelantaba las aventuras de Cristina Cifuentes, Inés Hernand y otros concursantes en la cocina como si de un circo se tratase. Y muchos usuarios en redes sociales no tardaron en señalar que, con los años, el espacio de TVE se ha convertido más en un circo que en un espacio enfocado a las habilidades culinarias.

Pepe Rodríguez entra al trapo y se enfrenta a los más críticos de ‘Masterchef Celebrity’

«Para llegar a millones de personas no hay otra manera, la cocina es diversión. Entretenimiento y muchas más cosas«, contestaba Pepe Rodríguez tajante tras comprobar el aluvión de críticas una vez mostraron las imágenes. Días después, el jurado del talent no dudaba tampoco en contestar al periodista Raúl Solís, que emitió su más sincera sentencia sobre la presentación del espacio en el FesTVal en su cuenta de X.

«En cualquier país sensato, un programa de televisión que maltrata la salud mental de sus concursantes y en cuyo historial cuenta con el suicidio de una participante, se hubiera dejado de emitir. Aquí lo revisten de glamour», escribió Solis en sus redes sociales junto a un vídeo del elenco de ‘MasterChef Celebrity’, lo que provocó una contundente respuesta por parte de Rodríguez: «Calla, bobo», publicó el chef como respuesta en la plataforma.

Calla. Bobo — Pepe Rodriguez (@Pepe_elBohio) September 8, 2024

Pero el periodista no ha sido el único en agotar la paciencia de Pepe Rodríguez durante los días previos al estreno del formato. Esteban Navarro, finalista de Premio Saramago y Premio Nadal, se pronunciaba sobre las ofertas que había recibido de la cadena pública para probar suerte en los fogones. «Me han llamado para participar en ‘Masterchef’, pero al decirles que no tengo antecedentes penales me han rechazado», escribía el autor.

«Eso y cerebro», le contestaba también Rodríguez, decidido a defender a capa y espada al formato, que regresará este lunes a las 22:50 horas en La 1. Una cadena de reacciones sorprendente en el caso del chef, pues en estos últimos 11 años, en los que el programa ha despertado numerosas oleadas de críticas por su ética tras las cámaras, el compañero de Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz no ha perdido las formas en ninguna ocasión.