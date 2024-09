‘MasterChef Celebrity 9’ crea repulsa general por lo hecho con perros en una prueba

Hasta ahora se había visto casi de todo en las múltiples versiones de ‘MasterChef’ que ofrece TVE desde hace 12 años. Pero este lunes, ‘MasterChef Celebrity 9‘ sorprendía a sus aspirantes y al público al contar por primera vez con perros como comensales de la primera prueba.

Así, el talent de cocina producido por Shine Iberia apostaba por primera vez en la historia mundial del formato por hacer un guiño al mejor amigo del hombre. Pero lo que pretendía ser un homenaje se ha podido tornar en pesadilla pues parece que a la audiencia no le ha convencido.

Tras someterse a su particular ‘El Precio Exacto’ (como homenaje a ‘El Precio Justo’), los aspirantes se enfrentaban a una prueba completamente diferente: tenían que elaborar un plato libre en 75 minutos que pudieran degustar cada uno de los perros que acudían al plató de ‘MasterChef Celebrity’, entre ellos los de Bibiana Fernández.

En este sentido, los concursantes tenían que elaborar un plato con los mismos ingredientes para los perros que para los propios jueces, Bibiana Fernández y Anabel Alonso. Y aunque triunfaban entre los invitados de cuatro patas, a Pepe, Samantha, Jordi y las «retales» no les conquistaban.

Lluvia de críticas a ‘MasterChef Celebrity’ por llevar a perros de raza

Una de las críticas más recibidas a ‘MasterChef Celebrity’ ha sido el hecho de que los perros que han participado en la cata fueran todos de raza y con cierto linaje. Desde un Bichón maltés, un Teckel, un Golden retriever a un Caniche eran algunos de los perros que probaban los platos de los concursantes. Así, muchos espectadores cuestionaban que no apostaran por perros de albergue o que hayan estado incluso abandonados para potenciar que no se compren perros sino que se acojan.

¿Para entrar en @MasterChef_es

ahora piden pedrigree?Todos los perros que han participado hoy son de raza. Todos comprados. Una pena que @rtve haya perdido la oportunidad de ayudar a generar conciencia en torno a la importancia de adoptar. #MCCelebrity https://t.co/ZOgvF6Lm2c — Olalla Uriarte (@OlallaUriarte) September 16, 2024

Me hubiese encantado que aprovechasen la tontería de la prueba para perros para enseñar perros de algún albergue y dar visibilidad. Pero por lo menos que aunque sea el cocinado estuviese adaptado de verdad a la dieta que necesita un perro que es un animal carnívoro. #MCCelebrity — edurne zubieta (@edurnezubi93) September 16, 2024

Bonita imagen, todo un plantel de perros pijos con pedigree desfilando por la televisión pública de este gobierno progre y PERRO flauta. Con lo bien que hubieran quedado dando visibilidad a perros abandonados de protectoras. Y la celeb de saldo diciendo q se liga 🤮#MCCelebrity — Canis Lupus (@KoriKorianna787) September 16, 2024

Muy guapos todos los perretes de #MCCelebrity pero estaría bien que incluyeran a los pobres 🐶 que no tienen ni hogar, ni raza para que los celebrities se sientan identificados. En fin… — Louis Litt🐢 (@LouisFitt007) September 16, 2024

No me puedo creer que todos los perros que salen en #MCCelebrity sean de raza, es que son pijos para todo en este programa. — esoesmiamigaytampocobaila (@esoesmiamiga) September 16, 2024

Si esperabais que en #MCCelebrity iban a salir perros de refugio o chuchos, no sabéis qué estáis viendo, todos pijos, perros de marca.

Y si no lo estáis viendo, sí, están haciendo platos para unos perros. — AliciaMime (@AliciaMime) September 16, 2024

Los perros se adoptan, NO se compran y menos por MRW 🥴 #MCCelebrity — James (@JamesRobin_) September 16, 2024

Pero más allá del hecho de que los perros tuvieran pedigree, otros espectadores han sentenciado a ‘MasterChef Celebrity’ por dedicarle una prueba a los perros. Desde algunos que cuestionaban que se potencie dar comida gourmet a perros cuando hay niños que no tienen qué comer pasando a criticar que no tuviera sentido la prueba pues los perros no tienen criterio para decidir si una comida está buena o mala.

Me perdonais todos los que tengáis perros. No puedo admitir que a un perro se le de de comer solomillo cuando haya niños que su cena sea pan con paté porque su familia no tenga nada mejor que darle. #MCCelebrity — Righi Niccolo (@Righi_Niccolo) September 16, 2024

Hoy el ingrediente secreto es…. pelo de perro.

Qué me parece bien que se tengan mascotas, pero ya en una cocina asi…. pues como que no lo veo la verdad #MCCelebrity — Eirlys (@suehr80) September 16, 2024

La enorme frikada de dedicar hoy una parte del concurso sobre platos para perros i gatos. És una tomadura de pelo ? Que ccño han fumado los guionistas i los chefs ? #MCCelebrity.

Quin ara la cata , Scooby-doo i Felix el gato, o Snoopy i Garfield ? — Mario cavaradossi (@cavaradossi17) September 16, 2024

Muy majos y lo que quieras, pero perdon, que criterio tienen los perros? Le echo yo unos espaguetis con tomate de carton y se los come contento.#MCCelebrity — Btt (@berttozz) September 16, 2024

Me está pareciendo tan ridículo que estén haciendo platos gourmet para perros, pero ridículo al máximo #MCCelebrity — henry (@henryhenndrix) September 16, 2024

#MCCelebrity tengo 3 perros y este es el peor programa de la historia de Masterchef, por todo. Desde las invitadas a la temática de humanizar perros…. falta q le llamen "peluditos", para mandarlos a tomar por culo. — Pas Martinez (Pas) (@pasmar1970) September 16, 2024